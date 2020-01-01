Глава ОАСК объяснил ситуацию с иском Гончарука

Сообщение об иске опубликовали якобы не проверив личность заявителя. Сбой в работе сайта объясняют большой нагрузкой из-за количества посетителей.

В ОАСК не знают, кто подал иск Гончарука Корреспондент.net

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк объяснил ситуацию вокруг сообщения об иске Алексея Гончарука. Об этом он написал в Facebook во вторник, 3 марта.

Публикацию об иске премьера Алексея Гончарука против спикера парламента Дмитрия Разумкова удалили с сайта ОАСК якобы до выяснения личности заявителя, заявил Вовк.

"В связи с появлением на сайте Кабмина сообщение о том, что Гончаруком такое заявление в судебное заседание не подавалась, новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя", - написал судья.

Сбой в работе сайта суда Вовк объяснил тем, что после обнародования сообщения пресс-службой ОАСК сайт якобы не выдержал нагрузки большого количества посетителей и, по техническим причинам, перестал работать.

Ранее сегодня на сайте ОАСК появилось сообщение о том, что премьер-министр Алексей Гончарук просит суд запретить председателю Верховной Рады рассматривать вопрос о его отставке. Пресс-служба Кабмина это отрицала.

Затем сообщение об иске Гончарука пропало с сайта суда. После публикации сообщения об иске Алексея Гончарук сайт ОАСК не работал некоторое время. Теперь он возобновил работу, а публикация об иске исчезла.

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