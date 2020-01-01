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Слуги народа утвердили Шмыгаля на пост премьера

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Действующий глава правительства Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление об отставке.
Денис Шмыгаль утвержден на пост премьер-министра
Денис Шмыгаль утвержден на пост премьер-министра
Денис Шмыгаль/Facebook
 
Фракция Слуга народа согласовала назначение на пост премьер-министра Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий. Об этом вечером 3 марта сообщил журналистам народный депутат Михаил Радуцкий.
 
Он подчеркнул, что кандидатуру Шмыгаля предложил президент Владимир Зеленский и "фракция его поддержала".
 
Отвечая на вопрос о новом составе правительства, нардеп отметил, что Слуги народа официально утвердили только кандидатуру Шмыгаля. 
 
"Сегодня озвучили человека, которого предлагают на должность премьер-министра, а он уже должен формировать правительство и согласовывать его сначала с фракцией, а потом в зале", - заявил Радуцкий.
 
Ранее народный депутат Александр Дубинский подтвердил, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об оставке в парламент и фракция проголосовала его удовлетворить.
 
 
Напомним, 4 февраля Верховная Рада назначила Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий. До этого назначения с августа 2019 года он возглавлял Ивано-Франковскую облгосадминистрацию.
 
Ранее Шмыгаль возглавлял БурштынскуюТЭС, был заместителем генерального директора Западэнерго.

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Теги: премьер-министр, премьер, Кабмин Украины, правительство Украины, новый Кабмин
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Источник: korrespondent.net

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