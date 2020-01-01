В Слуге народа рассказали, чего ждать от нового премьера

У монобольшинства будет необходимое количество голосов за отставку нынешнего правительства и в поддержку нового Кабмина, уверены в фракции.

Верховная Рада проголосует за назначение вице-премьер-министра – министра по развитию громад и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Об этом 3 марта заявила журналистам заместитель главы фракции Евгения Кравчук, сообщает Интерфакс-Украина

По ее словам, у монобольшинства будет необходимое количество голосов за отставку нынешнего правительства Алексея Гончарука и в поддержку нового Кабмина.

"За отставку точно насобирается, тут нет никаких сомнений... Мы ожидаем, что будут голоса за новый Кабмин, и 226 голосов, конечно, монобольшинство Слуги народа сможет дать", - отметила Кравчук.

Также она подчеркнула, что новый премьер будет делать больший акцент на экономике и поддержке промышленности, чем это было в действующем правительстве.

"Мы ощутили, что будет намного больший акцент на экономике, чем это было в предыдущем составе правительства. Будет акцент, в том числе, на поддержке промышленности. Ищут первого вице-премьер-министра, который мог бы курировать как раз это направление", - указала замглавы фракции.

Кравчук добавила, что Шмыгаль достаточно уверенно и спокойно вел себя на заседании фракции.

"У нас есть такие хорошие ощущения от его назначения", - подытожила она.

Также стало известно, что действующий глава правительства Алексей Гончарук подал заявление об отставке и фракция проголосует за него в парламенте 4 марта.