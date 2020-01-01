Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Винницкой области 18 школьников отравились газом

Комментариев: 0
Утечка пропана произошла во время замены баллона возле кафе, находящемся вблизи школы. Госпитализированы 11 человек.
В Винницкой области подростки отравились парами пропана
В Винницкой области подростки отравились парами пропана
enders.com.ua
 
В городе Могилев-Подольский Винницкой области 18 школьников отравились газом. Об этом 3 марта сообщили отделе коммуникации областной полиции.
 
Отмечается, что информация о том, что на одной из улиц города ощущается резкий запах газа, постпила около 13.00 во вторник.
 
Прибывшие на место инцидента правоохранители выяснили, что подростки отравились парами газа (газолина - пропана).
 
По данным полиции, утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, которое находится рядом с учебным заведением. 
 
Как уточнили в полиции, одиннадцать школьников в возрасте 13 и 14 лет были госпитализированы.
 
На месте происшествия провели следственные действия. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 241 УК (загрязнение атмосферного воздуха).
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без него.
 
 
Ранее сообщалось, что в Ровенской области беременная женщина и десять ее детей отравились угарным газом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: газ, подростки, школьники, отравление, Винницкая область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь