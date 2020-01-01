В Винницкой области 18 школьников отравились газом

Утечка пропана произошла во время замены баллона возле кафе, находящемся вблизи школы. Госпитализированы 11 человек.

В городе Могилев-Подольский Винницкой области 18 школьников отравились газом. Об этом 3 марта сообщили отделе коммуникации областной полиции.

Отмечается, что информация о том, что на одной из улиц города ощущается резкий запах газа, постпила около 13.00 во вторник.

Прибывшие на место инцидента правоохранители выяснили, что подростки отравились парами газа (газолина - пропана).

По данным полиции, утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, которое находится рядом с учебным заведением.

Как уточнили в полиции, одиннадцать школьников в возрасте 13 и 14 лет были госпитализированы.

На месте происшествия провели следственные действия. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 241 УК (загрязнение атмосферного воздуха).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без него.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области беременная женщина и десять ее детей отравились угарным газом

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