Денис Шмыгаль: Что известно о потенциальном премьере

Вице-премьер-министр Денис Шмыгаль может временно занять пост премьера. В случае отставки действующего премьер-министра Алексея Гончарука, то согласно законодательству Украины его пост автоматически займет Шмыгаль. Он станет временно исполняющим обязанности премьера до назначения нового главы правительства.

В последние дни в СМИ ходили упорные слухи об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Многие, в том числе и некоторые депутаты Верховной Рады прогнозировали, что эту должность займет Сергей Тигипко. Однако данные слухи были опровергнуты главой фракции “Слуга народа“ Давидом Арахамией.

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Между тем в сети начали разгонять новые слухи о том, что якобы после отставки Гончарука должность главы правительства может занять вице-премьер Денис Шмыгаль, чье назначение на должность состоялось всего месяц назад. Шмыгаль почти не светился в новостных заголовках в последние месяцы, а также не был замечен ни в каких скандалах.

Что известно о Денисе Шмыгале

Денинис Шмыгаль родился в 1975 году в городе Львове. В 1997 году он закончил Государственный университет “Львовская политехника“. В 2003 получил звание кандидата экономических наук. Карьера на государственной службе у Шмыгаля началась в 2009 году. До 2013 года занимал различные должности во Львовской областной администрации.

В 2104 году Шмыгаль занял пост заместителя начальника главного управления Миндоходов Львовской области. В 2015-2017 годах занимал различные должности в торгово-производственной компании “Львовхолод“.

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В 2017-2019 занимал должности в “ДТЕК Західенерго“.

С августа 2019 по апрель 2020 года становится главой Ивано-Франковской ОГА. 4 февраля был назначен на должность вице-премьер-министра Украины – Министра развития громад и территорий Украины.

По словам Шмыгаля, работу в правительстве ему лично предложил президент Украины Владимир Зеленский, а позже и нынешний премьер-министр Алексей Гончарук. Когда Верховная рада рассматривала вопрос о назначении Шмыгаля на должность, Гончарук лично отметил его успехи в работе на должности главы Ивано-Франковской ОГА.

Шмыгаль и политика

В 2014 году Денис Шмыгаль пытался пробиться в Верховную Раду по 121 округу во Львовской области как самовыдвиженец. Попытка провалилась. Он набрал лишь 188 голосов.

В 2015 он пытался баллотироваться в Львовский облсовет от партии “Народный контроль“. Попытка также оказалась провальной.

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Декларация Дениса Шмигаля

Согласно декларации от 2018 года Шмыгаль владеет гаражом стоимостью около 85 тыс гривен, а также земельным участком, чья стоимость неизвестна. На жену Шмыгаля Катерину оформлен жилой дом стоимость которого составляет больше 1 млн. гривен и несколько земельных участков, чья стоимость превышает 600 тыс гривен. Также супруга Шмыгаля владеет нежилым зданием в 400 кв. метров стоимостью почти в 5 млн гривен.

Помимо этого супруга вице-премьера владеет автомобилем Land Rover 2016 года выпуска, стоимостью которого составляет почти 832 тысячи гривень.

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В 2018 Денис Шмигаль заработал порядка 3,5 миллиона гривен на должностях в ДТЭК. Супруга задекларировала доход в 200 тысяч от отчуждения движимого имущества.

Помимо этого супруги держат 115 тысяч долларов наличными.

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