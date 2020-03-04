Денис Шмыгаль: Что известно о потенциальном премьере
В последние дни в СМИ ходили упорные слухи об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Многие, в том числе и некоторые депутаты Верховной Рады прогнозировали, что эту должность займет Сергей Тигипко. Однако данные слухи были опровергнуты главой фракции “Слуга народа“ Давидом Арахамией.
Читай также: В Слуге народа рассказали, чего ждать от нового премьера
Между тем в сети начали разгонять новые слухи о том, что якобы после отставки Гончарука должность главы правительства может занять вице-премьер Денис Шмыгаль, чье назначение на должность состоялось всего месяц назад. Шмыгаль почти не светился в новостных заголовках в последние месяцы, а также не был замечен ни в каких скандалах.
Что известно о Денисе Шмыгале
Денинис Шмыгаль родился в 1975 году в городе Львове. В 1997 году он закончил Государственный университет “Львовская политехника“. В 2003 получил звание кандидата экономических наук. Карьера на государственной службе у Шмыгаля началась в 2009 году. До 2013 года занимал различные должности во Львовской областной администрации.
В 2104 году Шмыгаль занял пост заместителя начальника главного управления Миндоходов Львовской области. В 2015-2017 годах занимал различные должности в торгово-производственной компании “Львовхолод“.
Читай также: Слуги народа утвердили Шмыгаля на пост премьера
В 2017-2019 занимал должности в “ДТЕК Західенерго“.
С августа 2019 по апрель 2020 года становится главой Ивано-Франковской ОГА. 4 февраля был назначен на должность вице-премьер-министра Украины – Министра развития громад и территорий Украины.
По словам Шмыгаля, работу в правительстве ему лично предложил президент Украины Владимир Зеленский, а позже и нынешний премьер-министр Алексей Гончарук. Когда Верховная рада рассматривала вопрос о назначении Шмыгаля на должность, Гончарук лично отметил его успехи в работе на должности главы Ивано-Франковской ОГА.
Шмыгаль и политика
В 2014 году Денис Шмыгаль пытался пробиться в Верховную Раду по 121 округу во Львовской области как самовыдвиженец. Попытка провалилась. Он набрал лишь 188 голосов.
В 2015 он пытался баллотироваться в Львовский облсовет от партии “Народный контроль“. Попытка также оказалась провальной.
Читай также: СМИ назвали возможный состав нового Кабмина
Декларация Дениса Шмигаля
Согласно декларации от 2018 года Шмыгаль владеет гаражом стоимостью около 85 тыс гривен, а также земельным участком, чья стоимость неизвестна. На жену Шмыгаля Катерину оформлен жилой дом стоимость которого составляет больше 1 млн. гривен и несколько земельных участков, чья стоимость превышает 600 тыс гривен. Также супруга Шмыгаля владеет нежилым зданием в 400 кв. метров стоимостью почти в 5 млн гривен.
Помимо этого супруга вице-премьера владеет автомобилем Land Rover 2016 года выпуска, стоимостью которого составляет почти 832 тысячи гривень.
Читай также: Гончарук подал новое прошение об отставке - СМИ
В 2018 Денис Шмигаль заработал порядка 3,5 миллиона гривен на должностях в ДТЭК. Супруга задекларировала доход в 200 тысяч от отчуждения движимого имущества.
Помимо этого супруги держат 115 тысяч долларов наличными.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
То, что было при Януке - это Кучмино наследство. Янукы все развалил-разворовал и сдал Украину без армии и экономики.
Игде делось это Кучмино наследство после майдана?