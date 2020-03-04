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Коронавирус в Украине: В Киев прибыл первый поезд из Черновцов

Комментариев: 1
Пассажиров не проверяли, однако у некоторых были замечены респираторные маски.
В Киев прибыл поезд из Черновцов
В Киев прибыл поезд из Черновцов
pavlovsky_news

Вчера в Черновцах подтвердился первый случай заражения смертельным китайском коронавирусом. На карантине оказалось несколько человек. Сегодня в столицу прибыл первый с того времени поезд.

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О том, как встретили его пассажиров рассказал Телеграм-канал PavlovskyNEWS.

Отмечается, что поезд прибыл в Киев в 6:32. Пассажиров приняли без проверок. Только у двух были замечены респираторные маски на лицах. Температуру на вокзале не проверяли, да и сами пассажиры были этому удивлены. 

Людей не проверяли
Людей не проверяли
pavlovsky_news

Интересно, что не все пассажиры пока что верят в то, что первый заболевший действительно есть, - сообщает канал.

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Между тем, многие уверены, что на вокзале нужен скрининг, поскольку в их городе уже есть случай заражения коронавирусом.

Только у двух пассажиров были маски
Только у двух пассажиров были маски
pavlovsky_news

Напомним, в Черновцах соседи требуют выселения жены зараженного коронавирусом. Местные жители считают, что самоизоляции недостаточно и требуют, чтобы жену заболевшего коронавирусом поместили в больницу.

 

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Теги: поезд, Черновцы, Коронавирус в Украине
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Комментариев (1)
alex-zol    04.03.2020, 10:50
Оценка:  -4
alex-zol
Встречайте героев))))
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