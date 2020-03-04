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Гончарук написал заявление об отставке: Опубликован документ

Комментариев: 2
Профильный комитет Рады поддержал отставку премьер-министра.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
Алексей Гончарук/Facebook

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Фото документа опубликовали на своих страницах в Telegram народные депутаты Александр Качура (Слуга Народа) и Алексей Гончаренко (Европейская Солидарность).

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Документ подписан Гончаруком 3 марта.

Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины“ - написано в заявлении.

Нардеп Александр Качура также сообщил, что парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти поддержал отставку Гончарука. “За“ проголосовало 23 из 25 членов Комитета. 

Верховна Рада рассмотрит отставку премьер-министра на внеочередном заседании в 16.00.

Отметим, что еще вчера днем Гончарук заявлял, что не писал заявления об отставке.

 

Правда Качуры/Telegram


Правда Качуры/Telegram

Напомним, по словам нардепа Михаила Радуцкого, фракция “Слуги Народа“ утвердила кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.

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Теги: Гончаренко, Гончарук, Качура, отставка, Премьер - министр
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Комментариев (2)
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Vixerunt    04.03.2020, 11:19
Оценка:  +2
Vixerunt
Чего ж так быстро здулся; это тебе не Бельгия или Голландия где всё зашибись и управлять такой страной и дурной сможет. Тут разруха на разрухе и конца этому не видно, ещё и война с рф.
Мыкола    04.03.2020, 10:52
Оценка:  -7
Мыкола
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал... Но это так, а главное, КОГО НАДО ОСВОБОДИТЬ - ЭТО ЗЕЛЕНСКОГО !!!!!! Люди, его надо гнать и чем скорее, тем лучше, пока он еще не натворил еще больше беды для Украины !!!
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