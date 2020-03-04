Гончарук написал заявление об отставке: Опубликован документ

Профильный комитет Рады поддержал отставку премьер-министра.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Фото документа опубликовали на своих страницах в Telegram народные депутаты Александр Качура (Слуга Народа) и Алексей Гончаренко (Европейская Солидарность).

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Документ подписан Гончаруком 3 марта.



“Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины“ - написано в заявлении.



Нардеп Александр Качура также сообщил, что парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти поддержал отставку Гончарука. “За“ проголосовало 23 из 25 членов Комитета.



Верховна Рада рассмотрит отставку премьер-министра на внеочередном заседании в 16.00.



Отметим, что еще вчера днем Гончарук заявлял, что не писал заявления об отставке.

Правда Качуры/Telegram





Правда Качуры/Telegram

Напомним, по словам нардепа Михаила Радуцкого, фракция “Слуги Народа“ утвердила кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.

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