Гришина вместо Новосад: Новый министр образования - Бужанский

По словам нардепа Бужанского, Новосад отказалась работать с новым премьер-министром и уходит в отставку.

Нардеп от “Слуги народа“ Макс Бужанский сообщил, что пост министра образования вместо Анны Новосад может возглавить Юлия Гришина. Ее кандидатуру одобрили коллеги по партии и президент Зеленский. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

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Как сообщается, кандидатура Гришиной поддержали коллеги по фракции “Слуга народа“. Также её кандидатуру лично одобрил президент Зеленский.

Анна Новосад отказалась работать под руководством нового премьера, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что министр образования Новосад уходит в отставку.

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