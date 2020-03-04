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Гришина вместо Новосад: Новый министр образования - Бужанский

Комментариев: 2
По словам нардепа Бужанского, Новосад отказалась работать с новым премьер-министром и уходит в отставку.
Нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина
Нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина
facebook.com/j.gryshyna

Нардеп от “Слуги народа“ Макс Бужанский сообщил, что пост министра образования вместо Анны Новосад может возглавить Юлия Гришина. Ее кандидатуру одобрили коллеги по партии и президент Зеленский. Об этом он написал у себя в Telegram-канале

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Как сообщается, кандидатура Гришиной поддержали коллеги по фракции “Слуга народа“. Также её кандидатуру лично одобрил президент Зеленский.

Анна Новосад отказалась работать под руководством нового премьера, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что министр образования Новосад уходит в отставку.

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Теги: Новосад, Отставка, Министр образования, Гришина
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Комментариев (3)
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ИИИИИИИИИИ    04.03.2020, 11:32
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
А, вот откуда эта 29 летняя безграмотная курица появилась в кресле министра образования - её премьер подтрахивал.. Сосалки у власти - это днище.. У этой блондиночки тоже как-то очень стремительная карьера)).
amzyraa    04.03.2020, 11:06
Оценка:  +5
amzyraa
в разница в чем?
lusyika    04.03.2020, 11:22
Оценка:  +1
lusyika
Один довбой*б замінить другог...а так ніякої різниці.
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