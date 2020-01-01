Дубилет объявил войну поддельным лекарствам
Министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что одним из топ-проектов для него является борьба с подделками лекарств.
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Об этом он написал на своем Телеграм-канале.
Дубилет рассказал, что погрузился в тему электронной акцизной марки и изучал, в которых еще группам товаров можно использовать похожий принцип.
Вообще, эта тема шокирует. Точный объем черного рынка оценить сложно, но один эксперт приводил мне в пример популярный препарат против рака. По его словам, около 30% этих лекарств продается поддельными. В лучшем случае, пациентам, больным раком, продают просто мел, - написал он.
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Дубилет отметил, что решение проблемы нужно искать в области технологий. Далее министр рассказал, как это должно работать. По его словам, на упаковку с лекарством будет наноситься специальный 2D-код. Этот код "активируется" при производстве и деактивируется при продаже.
Для сканирования этого кода аптекам придется купить недорогой сканер, который стоит меньше $ 100, или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.
Что это позволит:
- Аптеки не смогут отпускать поддельные лекарства (т.е. лекарства с поддельным или повторно использован кодом).
- Пользователи смогут проверять подлинность лекарств, время его производства и продажи с помощью смартфона.
- Система не будет пропускать продажу просроченные лекарства.
Мы договорились с Минздравом, МЭРТ и ключевыми участниками рынка, что запускаем пилот для части брендов и в нескольких аптечных сетях в течение 1-2 месяцев, а затем до конца года масштабируемся на всю страну.
Также имеем в виду больницы, где подделки встречаются также довольно часто, - написал Дубилет.
Напомним, Дубилета и Милованова планируют оставить в новом Кабмине. Известно, что двух министров ждут собеседования.
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