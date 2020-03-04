НАБУ открыло дело на главу таможни Украины – СМИ

Дело открыли на основании решения суда.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова. Дело открыли в связи с решением суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в НАБУ.

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“Мы выполнили решение суда и открыли уголовное производство“, - сказал источник РБК в НАБУ.

Так, по информации журналистов, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

Сообщается, что в результате таких действий государство якобы понесло убытки более чем на 40 млн гривен. Сам Нефедов свою вину отрицает и говорит, что это “дело“ сфабриковано его недоброжелателями.

Напомним, ранее сообщалось, что Гостаможня ежедневно перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен.

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