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“Это бред”: Нефедов жестко ответил на дело против него

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Глава таможни опроверг информацию.
Максим Нефедов
Максим Нефедов
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Глава таможни Максим Нефедов опроверг обвинение в коррупции и прокомментировал дело НАБУ против него.

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Об этом передает Обозреватель.

Нефедов отметил, что опубликованная в СМИ информация о возбуждении дела против него - это “бред”. По его словам, он не причастен к коррупции в таможне.

Вы же лучше меня знаете, что это стандартная тактика черного пиара. Берется любое фейковое заявление в правоохранительный орган, НАБУ ее не принимает, далее через суд заставляют внести в ЕРДР. Ну а потом вы делаете об этом новость и ее разгоняют. Все, моя фамилия и "взятки" в одном предложении. Где я, а где "аудит заводов-поставщиков"?! Что это вообще за бред? - ответил Нефедов.

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Обозреватель

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Напомним, НАБУ открыло дело на главу таможни Украины. Дело открыли на основании решения суда.

 

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Теги: Нефедов, НАБУ, уголовное дело
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