“Это бред”: Нефедов жестко ответил на дело против него

Глава таможни опроверг информацию.

Глава таможни Максим Нефедов опроверг обвинение в коррупции и прокомментировал дело НАБУ против него.

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Об этом передает Обозреватель.

Нефедов отметил, что опубликованная в СМИ информация о возбуждении дела против него - это “бред”. По его словам, он не причастен к коррупции в таможне.

Вы же лучше меня знаете, что это стандартная тактика черного пиара. Берется любое фейковое заявление в правоохранительный орган, НАБУ ее не принимает, далее через суд заставляют внести в ЕРДР. Ну а потом вы делаете об этом новость и ее разгоняют. Все, моя фамилия и "взятки" в одном предложении. Где я, а где "аудит заводов-поставщиков"?! Что это вообще за бред? - ответил Нефедов.

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Напомним, НАБУ открыло дело на главу таможни Украины. Дело открыли на основании решения суда.

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