В Киеве мать нашла повешенным своего 20-летнего сына
В Деснянском районе Киева, в квартире дома на улице Теодора Драйзера, 20а, киевлянка нашла повешенным своего 20-летнего сына.
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Об этом сообщает Информатор с места событий.
Трагедия случилась в ночь на 4 марта. Отмечается, что парня нашли повешенным в одной из комнат квартиры. Мать собственноручно сняла сына с петли, но он уже был мертв.
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Погибший вел обычный образ жизни. Родные сообщили, что парень не пил, не курил и не имел психических отклонений. На момент смерти ему было всего 20 лет. Предсмертной записки погибший не оставил. Между тем, на мониторе компьютера была инструкция, как сделать петлю.
Напомним, в Одессе мужчина пытался покончить с собой на глазах полицейских. Причиной данного поступка послужила ревность.
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