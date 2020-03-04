В Киеве мать нашла повешенным своего 20-летнего сына

Парень повесился ночью.

В Деснянском районе Киева, в квартире дома на улице Теодора Драйзера, 20а, киевлянка нашла повешенным своего 20-летнего сына.

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Об этом сообщает Информатор с места событий.

Трагедия случилась в ночь на 4 марта. Отмечается, что парня нашли повешенным в одной из комнат квартиры. Мать собственноручно сняла сына с петли, но он уже был мертв.

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Погибший вел обычный образ жизни. Родные сообщили, что парень не пил, не курил и не имел психических отклонений. На момент смерти ему было всего 20 лет. Предсмертной записки погибший не оставил. Между тем, на мониторе компьютера была инструкция, как сделать петлю.

Парень не оставил записки Информатор

Напомним, в Одессе мужчина пытался покончить с собой на глазах полицейских. Причиной данного поступка послужила ревность.

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