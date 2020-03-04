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Львовянин зарезал собственную мать и тетку

Комментариев: 5
Полиция выясняет, что побудило молодого человека на жестокое двойное убийство.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Во Львове задержан молодой человек, который подозревается в двойном убийстве – родной матери и ее сестры. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Во вторник, 3 марта, около 22:00 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что 58-летняя львовянка несколько дней не выходит на связь и не появляется на работе. На место происшествия немедленно выехал экипаж Управления патрульной полиции Львовской области.

Получив разрешение родственников, правоохранители зашли в квартиру и подвал, где обнаружили тела двух женщин без признаков жизни с многочисленными ножевыми ранениями. Полицейские установили личности погибших – ими оказались жительницы квартиры 58 и 76 лет.

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Также в квартире полицейские обнаружили 23-летнего сына одной из погибших женщин. Вторая жертва была его тетей. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия следственно-оперативной группой предварительно установлено, что именно он причастен к причинению погибшим ножевых ранений, которые привели к смерти. Орудие убийства – нож – с места происшествия изъяты.

По факту следователи Франковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику – пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, под Киевом 14-летний подросток изрезал двоюродную тетю и ее 5-летнего сына. Полицейские сообщили, что парень на учете не состоял и в поле зрение полиции не попадал.

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Теги: Львов, убийство, нож, мать
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Комментариев (5)
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Антибес    04.03.2020, 11:57
Оценка:  -5
Антибес
На той,земле это норма,ведь там совершенно не осталось людей.
ВосставшийИзБана    04.03.2020, 12:14
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Это потомки красноармейцев "освободивших" ту землю, сами себя зачищают.
nwt1    04.03.2020, 12:20
Оценка:  -2
nwt1
"красноармейцев" у которых деды зиговали )))
ВосставшийИзБана    04.03.2020, 12:27
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну ты еще напиши, что ни один красноармеец не зиговал.
Зарин_и_Зоман    04.03.2020, 12:41
Оценка:  +3
Зарин_и_Зоман
Нет-нет, товарищ Больцман! Это жертвы бесчеловечных экспериментов нацистов, которые на территории Запоукры пытались скрестить обезьян с украинцами с цель привития их потомству способности к производительному труду. При отступлении Вермахта биоматериал разбежался и ассимилировался. Вот и результат!
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