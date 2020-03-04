Львовянин зарезал собственную мать и тетку

Полиция выясняет, что побудило молодого человека на жестокое двойное убийство.

Во Львове задержан молодой человек, который подозревается в двойном убийстве – родной матери и ее сестры. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Во вторник, 3 марта, около 22:00 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что 58-летняя львовянка несколько дней не выходит на связь и не появляется на работе. На место происшествия немедленно выехал экипаж Управления патрульной полиции Львовской области.

Получив разрешение родственников, правоохранители зашли в квартиру и подвал, где обнаружили тела двух женщин без признаков жизни с многочисленными ножевыми ранениями. Полицейские установили личности погибших – ими оказались жительницы квартиры 58 и 76 лет.

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Также в квартире полицейские обнаружили 23-летнего сына одной из погибших женщин. Вторая жертва была его тетей. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия следственно-оперативной группой предварительно установлено, что именно он причастен к причинению погибшим ножевых ранений, которые привели к смерти. Орудие убийства – нож – с места происшествия изъяты.

По факту следователи Франковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику – пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, под Киевом 14-летний подросток изрезал двоюродную тетю и ее 5-летнего сына. Полицейские сообщили, что парень на учете не состоял и в поле зрение полиции не попадал.

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