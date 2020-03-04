В аптеках Черновцов закончились медицинские маски – СМИ

На рынке спекулянты продают их по 10 грн за штуку.

В Черновцах, где вчера, 3 марта, подтвердили первый в Украине случай заражения коронавирусом в аптеках нет масок. Однако на рынке предприимчивые граждане начали продавать их по 10 гривен за штуку. Об этом сообщает издание Страна.ua.

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При входе на крупнейший рынок Черновцов “Калинка“ висит инструкция по профилактике коронавируса.

Инструкция по профилактике коронавируса strana.ua

Отмечается, что в одной из аптек, которая находится на территории рынка, фармацевт на вопрос журналистов, если ли в продаже медицинские маски, ответила, что маски пока не завезли.

Ещё не получили, но ожидаем. Должны приехать. В городе тоже нигде в аптеках пока нет масок, - сказала фармацевт.

Масок нет strana.ua

Однако на самом рынке “Калинка“ журналисты нашла женщину, которая торгует масками по 10 гривен за штуку.

Женщина торгующая масками по 10 грн за штуку strana.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса.

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