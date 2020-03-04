В аптеках Черновцов закончились медицинские маски – СМИ
В Черновцах, где вчера, 3 марта, подтвердили первый в Украине случай заражения коронавирусом в аптеках нет масок. Однако на рынке предприимчивые граждане начали продавать их по 10 гривен за штуку. Об этом сообщает издание Страна.ua.
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При входе на крупнейший рынок Черновцов “Калинка“ висит инструкция по профилактике коронавируса.
Отмечается, что в одной из аптек, которая находится на территории рынка, фармацевт на вопрос журналистов, если ли в продаже медицинские маски, ответила, что маски пока не завезли.
Ещё не получили, но ожидаем. Должны приехать. В городе тоже нигде в аптеках пока нет масок, - сказала фармацевт.
Однако на самом рынке “Калинка“ журналисты нашла женщину, которая торгует масками по 10 гривен за штуку.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса.
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