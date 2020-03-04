"Голос" не будет голосовать за отставку и назначение Кабмина

У Вакарчука недовольны отсутствием внятной информации по готовящимся перестановкам в правительстве.

Парламентская фракция “Голос“ не будет голосовать за отставку правительства и назначение нового Кабмина. Об этом заявил лидер политсилы Святослав Вакарчук в кулуарах парламента, пишет Цензор.НЕТ.

Список до конца не знает никто, в том числе депутаты, которые должны за этот список голосовать, - сказал Вакарчук.

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Он озвучил ряд требований, которые выдвигает фракция “Голос“ к процедуре назначения нового состава Кабинета министров.

“Во-первых, нужно поименное голосование за правительство. Они должны все рассказать свои программы, чтобы и те, кто будет за них голосовать (а это, я так понимаю фракция монобольшинства), и украинский народ, и профессионалы, которые сидят в этом зале, услышали, с чем они будут иметь дело. Во-вторых, важно, чтобы силовые структуры вдруг не потерялись в вопросе правительства. Мы требуем, чтобы повестка дня была изменена: сначала говорили о ситуации в силовых структурах в контексте того, что собираются поднимать отставку генпрокурора“, - сказал Вакарчук.

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На вопрос о том, будет ли голосовать фракция за отставку правительства он ответил: “Мы не будем голосовать“.

Напомним, 28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00. В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины. Позднее появилась информация о готовящихся масштабных перестановках в правительстве, в том числе возможной отставке премьер-министра.

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