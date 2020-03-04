Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Голос" не будет голосовать за отставку и назначение Кабмина

Комментариев: 3
У Вакарчука недовольны отсутствием внятной информации по готовящимся перестановкам в правительстве.
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Фейсбук партии Голос

Парламентская фракция “Голос“ не будет голосовать за отставку правительства и назначение нового Кабмина. Об этом заявил лидер политсилы Святослав Вакарчук в кулуарах парламента, пишет Цензор.НЕТ.

Список до конца не знает никто, в том числе депутаты, которые должны за этот список голосовать, - сказал Вакарчук.

Читай также: В “Слуге Народа“ рассказали, какие министры останутся в Кабмине

Он озвучил ряд требований, которые выдвигает фракция “Голос“ к процедуре назначения нового состава Кабинета министров.

“Во-первых, нужно поименное голосование за правительство. Они должны все рассказать свои программы, чтобы и те, кто будет за них голосовать (а это, я так понимаю фракция монобольшинства), и украинский народ, и профессионалы, которые сидят в этом зале, услышали, с чем они будут иметь дело. Во-вторых, важно, чтобы силовые структуры вдруг не потерялись в вопросе правительства. Мы требуем, чтобы повестка дня была изменена: сначала говорили о ситуации в силовых структурах в контексте того, что собираются поднимать отставку генпрокурора“, - сказал Вакарчук.

Читай также: Гончарук написал заявление об отставке

На вопрос о том, будет ли голосовать фракция за отставку правительства он ответил: “Мы не будем голосовать“.

Напомним, 28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00. В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины. Позднее появилась информация о готовящихся масштабных перестановках в правительстве, в том числе возможной отставке премьер-министра.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гончарук, Кабмин, Вакарчук, Голос, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Frenki-zol    04.03.2020, 12:58
Оценка:  -1
Frenki-zol
Шлавик! иди на куй, черт!
Путин-Xyйло    04.03.2020, 12:33
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Внятная информация появится как только Ахметов, КАЛОмойский и Пинчук окончательно поделят Украину.
nwt1    04.03.2020, 12:23
Оценка:  -5
nwt1
Славик, слетай лучше на пляже погрейся будет больше толку.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь