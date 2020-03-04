Официально: В Раду внесли поставление об отставке премьера
Похоже на то, что Алексей Гончарук может сегодня таки лишиться своей должности.
В среду, 4 марта, в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3158 об отставке действующего премьер-министр Алексея Гончарука.
Инициаторами постановления стали:
- Клочко Андрей Андреевич,
- Дунда Олег Андреевич,
- Качура Александр Анатольевич,
- Рублев Вячеслав Владимирович,
- Мьялик Виктор Никифорович,
- Поляк Владислав Николаевич,
- Корниенко Александр Сергеевич,
- Стрихарський Андрей Петрович,
- Билозир Лариса Николаевна,
- Шкрум Алена Ивановна,
- Бондарь Анна Вячеславовна,
- Гурин Дмитрий Александрович,
- Аликсийчук Александр Васильевич,
- Кальцев Владимир Федорович.
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“По поручению главы ВРУ Дмитрия Разумкова Комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрел на своем заседании 4 марта 2020 года заявление премьер-министра Алексея Гончарука о его отставке“ - говорится в выводах Комитета.
Решение вопроса об отставке премьер-министра относится к полномочиям Верховной Рады. Комитет рекомендует ВР в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины принять отставку Гончарука - отмечено в документе
Напомним, по словам нардепа Михаила Радуцкого, фракция “Слуги Народа“ утвердила кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.