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Официально: В Раду внесли поставление об отставке премьера

Комментариев: 1
Похоже на то, что Алексей Гончарук может сегодня таки лишиться своей должности.
Пока еще действующий глава Кабмина Алексей Гончарук
Пока еще действующий глава Кабмина Алексей Гончарук
Кабмин

В среду, 4 марта, в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3158 об отставке действующего премьер-министр Алексея Гончарука.  

Инициаторами постановления стали:

  • Клочко Андрей Андреевич,
  • Дунда Олег Андреевич,
  • Качура Александр Анатольевич,
  • Рублев Вячеслав Владимирович,
  • Мьялик Виктор Никифорович,
  • Поляк Владислав Николаевич,
  • Корниенко Александр Сергеевич,
  • Стрихарський Андрей Петрович,
  • Билозир Лариса Николаевна,
  • Шкрум Алена Ивановна, 
  • Бондарь Анна Вячеславовна,
  • Гурин Дмитрий Александрович,
  • Аликсийчук Александр Васильевич,
  • Кальцев Владимир Федорович.

Читай также: Гончарук написал заявление об отставке: Опубликован докумен

“По поручению главы ВРУ Дмитрия Разумкова Комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрел на своем заседании 4 марта 2020 года заявление премьер-министра Алексея Гончарука о его отставке“ - говорится в выводах Комитета.

Решение вопроса об отставке премьер-министра относится к полномочиям Верховной Рады. Комитет рекомендует ВР в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины принять отставку Гончарука - отмечено в документе

Проект постановления об увольнении Алексея Гончарука
Проект постановления об увольнении Алексея Гончарука
Верховная Рада

Напомним, по словам нардепа Михаила Радуцкого, фракция “Слуги Народа“ утвердила кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.

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Теги: Алексей Гончарук, Премьер - министр, отставка
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    04.03.2020, 12:52
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Что-то засиделись олигархи-кукловоды в тени. Давайте Премьером - Каломойского, президентом - Ахметова, спикером - Пинчука; ну или они сами разберутся кому кем. Зе-победители их сделали! Их - это народ Украины!
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