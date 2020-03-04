Официально: В Раду внесли поставление об отставке премьера

Похоже на то, что Алексей Гончарук может сегодня таки лишиться своей должности.

Пока еще действующий глава Кабмина Алексей Гончарук Кабмин

В среду, 4 марта, в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3158 об отставке действующего премьер-министр Алексея Гончарука.

Инициаторами постановления стали:

Клочко Андрей Андреевич,

Дунда Олег Андреевич,

Качура Александр Анатольевич,

Рублев Вячеслав Владимирович,

Мьялик Виктор Никифорович,

Поляк Владислав Николаевич,

Корниенко Александр Сергеевич,

Стрихарський Андрей Петрович,

Билозир Лариса Николаевна,

Шкрум Алена Ивановна,

Бондарь Анна Вячеславовна,

Гурин Дмитрий Александрович,

Аликсийчук Александр Васильевич,

Кальцев Владимир Федорович.

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“По поручению главы ВРУ Дмитрия Разумкова Комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрел на своем заседании 4 марта 2020 года заявление премьер-министра Алексея Гончарука о его отставке“ - говорится в выводах Комитета.

Решение вопроса об отставке премьер-министра относится к полномочиям Верховной Рады. Комитет рекомендует ВР в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины принять отставку Гончарука - отмечено в документе

Проект постановления об увольнении Алексея Гончарука Верховная Рада