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Вводить чрезвычайное положение в Черновцах не будут – мэрия

Комментариев: 1
В городе, где выявлен коронавирус, есть более насущная проблема – дефицит масок.
Алексей Каспрук
Алексей Каспрук
Алексей Каспрук/Фейсбук

Городские власти пока не планируют вводить чрезвычайное положение в Черновцах, где был выявлен первый в Украине случай заражения коронавирусом.

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Об рассказал журналистам мэр города Алексей Каспрук, пишет УНИАН.

Ситуация на контроле и в ОГА, и в городском совете, мы ежедневно по несколько раз будем проводить плановые совещания и пока оснований вводить чрезвычайное положение нет, хотя по закону мы могли бы это сделать - сказал Каспрук.

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Насущной проблемой городской голова считает дефицит медицинских масок, возникший из-за ажиотажа со стороны населения.

Самая большая проблема та, что наиболее популярные средства – маски, биохалаты, электронные термометры – они разобраны, раскуплены и остались в небольших количествах, - рассказал градоначальник.

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Каспрук отметил, что маску должен носить больной, его врач, который с ним контактирует, а также другие пациенты, посещающие медучреждения.

Надевать всем маски повально причины нет, и, реально говоря - возможности не имеем всех обеспечить, - добавил Каспрук.

Напомним, во вторник, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса. Житель Черновцов вернулся из поездки в Италию, где подхватил вирус.

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Теги: Черновцы, мэр, коронавирус, чрезвычайное положение
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Комментариев (1)
nwt1    04.03.2020, 12:53
Оценка:  -2
nwt1
Они даже масками обеспечить не в состоянии, какое чрезвычайное положение.
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