Стало известно, где находится жена больного коронавирусом украинца

Из-за протестов соседей здоровую женщину пришлось переместить из собственного дома.

Жену черновчанина, у которого диагностировали коронавирус, изолировали в военный госпиталь.

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Об этом на брифинге сообщил губернатор Черновицкой области Сергей Осачук, пишет местное издание “АСС“.

Женщина не больна, она чувствует себя хорошо. Ее изолировали в военный госпиталь из-за давления, которое устроили жильцы дома, в котором проживает семья, - сообщил губернатор.

Осачук также призвал буковинцев быть толерантными и не заниматься травлей друг друга.

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В свою очередь и.о. директора черновицкого областного лабораторного центра Наталья Гопко сообщила, что все лица, с которыми контактировал больной, изолированы и находятся под наблюдением медиков. Кроме его жены, это еще товарищ больного и пятеро работников пропускного пункта на границе.

Во время брифинга мэр Черновцов Алексей Каспрук отметил, что будет защищать право каждого черновчанина находиться там, где он хочет быть.

Если человек хочет самоизолироваться дома, она самоизолируется дома. Если хочет в медицинском учреждении, тогда в медицинском учреждении. Никто не может заставить другого покинуть дом, в котором он живет, если этот человек здоров, - сказал Алексей Каспрук.

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Во время брифинга правоохранители предупредили, что если люди будут преследовать или травить других, то понесут за это ответственность.

Напомним, жену пациента с коронавирусом забрали в обсервацию из-за протестов соседей. Жильцы дома устроили протест против пребывания там женщины, поэтому ее пришлось забрать в обсервацию без медицинских на то причин.

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