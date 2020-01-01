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Коронавирус в Украине: В Черновцах госпитализировали двух человек

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У двух людей в Черновцах подозревают наличие коронавируса.
Двух человек госпитализировали в Черновцах
Двух человек госпитализировали в Черновцах
Громадське

4 марта мужчину и женщину госпитализировали в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы. Медики подозревают, что у них может быть коронавирус COVID-19, пишет "Громадське".

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Сообщается, что заболевших доставили в больницу на машине скорой помощи. Автомобиль медиков сразу же отправили на дезинфекцию. Водители скорой помощи были одеты в специальные биокостюмы. Они уверили, что спецодежду сдадут на утилизацию.

На данный момент в больницу не пускают журналистов. Весь персонал одет в защитную спецодежду и респираторы.



Напомним, сегодня замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что у шести украинцев подозревают коронавирус.

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Теги: Коронавирус, Коронавирус в Украине, Черновцы
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