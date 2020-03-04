Под Днепром повесилась 11-летняя девочка

Девочка повесилась во дворе собственного дома.

Вчера, 3 марта, около 15:30 в селе Голубовка Днепропетровской области, во дворе собственного дома повесилась 11-летняя девочка. Малышку не успели спасти.

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Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

На место прибыли врачи скорой помощи и полицеские.

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Известно, что девочка повесилась на дереве во дворе дома, в котором жила. Заметив это, родители обрезали веревку и занесли малышку в дом. По приезде медиков она уже была мертва. На шее обнаружили странгуляционную борозду от веревки, других видимых повреждений на теле нет.

Причины поступка девочки пока неизвестны. Детали выясняют копы.

Напомним, в Киеве мать нашла повешенным своего 20-летнего сына. Парень повесился ночью.

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