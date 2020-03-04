Обсервация в Новых Санжарах закончится завтра - МОЗ

Медики уверяют в том, что все эвакуированные из Китая полностью здоровы.

Обсервация эвакуированных из Китая украинцев в Новых Санжарах завершится в четверг, 5 марта, в 12:00. Об этом заявил и о главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин на брифинге в среду, 5 марта.

По словам Кузина, ни у эвакуированных, ни у обслуживающего персонала нет подозрений на коронавирус.

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“Не было обнаружено методом plr-исследований случаев или даже подозрений на новый коронавирус. Таким образом можно сказать, что по итогам проведенных лабораторных исследований, завтра в 12:00 будет завершаться обсервация, и такие лица могут возвращаться к своим делам“, - подчеркнул Кузин.

В Украине находится достаточно количество тест-систем, чтобы диагностировать любое количество подозрительных случаев. Также в ВОЗ был направлен запрос о создании запаса таких систем - отметил Кузин

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“Также от МОЗ определен координатор, который будет консультировать врачей по забору биологического материала для исследований, а также по ведению каждого отдельного случая. В ближайшее время мы ожидаем 2 миссии ВОЗ. Первая миссия начнется завтра, вторая на следующей неделе для расширения диагностических методов“ - подытожил Кузин.

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксирован один случай коронавируса. По состоянию на сегодня, 4 марта, медики заявили о подозрении в заболевании шести украинцам.

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