Военные назвали самую "горячую точку" на Донбассе

Наиболее напряженной обстановка в феврале была в районе населенного пункта Орехово, сообщают в штабе ООС.

В феврале сепаратисты выстрелили более полторы тысячи боеприпасов по позициям Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

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В частности, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает об увеличении количества обстрелов позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По данным штаба Объединенных сил, сепаратисты в течение февраля 2020 года из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение танка выпустили более полуторы тысяч боеприпасов, что вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Наиболее напряженной обстановка была в районе населенного пункта Орехово, вблизи которого по подразделениям Объединенных сил выпущено треть от общего количества боеприпасов, - говорится в сообщении.

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В связи с этим сказано, что украинская сторона СЦКК осуждает грубые нарушения Минских договоренностей.