Мороз: Украинцы требуют проведения всеукраинского референдума по вопросу открытия рынка земли

Украинцы требуют проведения всеукраинского референдума по вопросу открытия рынка земли. Об этом сообщил народный депутат от оппозиционной ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Владимир Мороз во время рассмотрения поправок к соответствующему законопроекту.

«Сегодня на востоке страны вновь активизировались военные действия. Я считаю, что опасно рассматривать вопрос о рынке земли во время конфликта на Донбассе. К тому же украинцы увидели самосожжение человека под Офисом президента из-за продажи земли. Избиратели взволнованы, и на всех встречах, во время телефонных разговоров я постоянно слышу, что украинцы требуют проведения всеукраинского референдума по вопросу открытия рынка земли. И только после референдума можно обсуждать этот важный вопрос», - уверен парламентарий.

По его словам, законопроект о продаже земли нарушает нормы Земельного кодекса.

«Еще одна моя поправка касается того, что этот законопроект нарушает нормы Земельного кодекса. Хочу еще раз подчеркнуть, что оппозиционная ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ против продажи земли. Для нас это принципиальный вопрос, потому что мы поддерживаем украинский народ, который по данным всех соцопросов выступает категорически против продажи земли», - подчеркнул народный депутат.

Политик отметил, что партия будет противодействовать попыткам власти распродать землю иностранцам.

«Мы требуем запретить продажу украинской земли иностранцам и юридическим лицам, которые с ними связаны. Украинская земля должна принадлежать только украинцам», - резюмировал Владимир Мороз.