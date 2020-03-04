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Мороз: Украинцы требуют проведения всеукраинского референдума по вопросу открытия рынка земли

Комментариев: 2
Мороз: Украинцы требуют проведения всеукраинского референдума по вопросу открытия рынка земли

Украинцы требуют проведения всеукраинского референдума по вопросу открытия рынка земли. Об этом сообщил народный депутат от оппозиционной ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Владимир Мороз во время рассмотрения поправок к соответствующему законопроекту.

«Сегодня на востоке страны вновь активизировались военные действия. Я считаю, что опасно рассматривать вопрос о рынке земли во время конфликта на Донбассе. К тому же украинцы увидели самосожжение человека под Офисом президента из-за продажи земли. Избиратели взволнованы, и на всех встречах, во время телефонных разговоров я постоянно слышу, что украинцы требуют проведения всеукраинского референдума по вопросу открытия рынка земли. И только после референдума можно обсуждать этот важный вопрос», - уверен парламентарий.

 По его словам, законопроект о продаже земли нарушает нормы Земельного кодекса.

«Еще одна моя поправка касается того, что этот законопроект нарушает нормы Земельного кодекса. Хочу еще раз подчеркнуть, что оппозиционная ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ против продажи земли. Для нас это принципиальный вопрос, потому что мы поддерживаем украинский народ, который по данным всех соцопросов выступает категорически против продажи земли», - подчеркнул народный депутат.

Политик отметил, что партия будет противодействовать попыткам власти распродать землю иностранцам.

«Мы требуем запретить продажу украинской земли иностранцам и юридическим лицам, которые с ними связаны. Украинская земля должна принадлежать только украинцам», - резюмировал Владимир Мороз.

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Комментариев (3)
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Frenki-zol    04.03.2020, 14:38
Оценка:  0
Frenki-zol
боятся референдума, сцуки!
nwt1    04.03.2020, 14:18
Оценка:  0
nwt1
И за одно референдум по мове и федерализации.
Путин-Xyйло    04.03.2020, 14:33
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
Ты знаешь куда тебе идти со своей пид0рализацией, - нарашу!
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