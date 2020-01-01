Аваков задекларировал более 1 млн зарплаты за год

Появились новые ведомости о доходах Авакова.

Министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал более 1 миллона гривен зарплаты за год.

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Об этом соответствуют данные декларации министра.

В ежегодной декларации Авакова за 2019 год указаны также три квартиры, два земельных участка по 1200 м.кв, номер в отеле. При этом указано, что один из земельных участков принадлежит жене Авакова.

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Аваков также задекларировал 33 произведений искусства, трое часов, антикварные изделия, коллекционные монеты, украшения и одежду жены.

Кроме того, глава МВД внес в декларацию ведомости о 12 акциях в ПАО ФК "Металлист", а также указал, что за год получил зарплату в размере 1 120 887 гривен.

Напомним, в "Слуге Народа" рассказали, почему хотят оставить Авакова. Нардепы "Слуги" считают, что у Авакова большой опыт на должности главы МВД.

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