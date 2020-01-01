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СБУ раскрыла в Украине шпионскую сеть Генштаба РФ

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Завербованные граждане Украины собирали сведения оборонного характера.
СБУ раскрыла в Украине шпионскую сеть Генштаба РФ
© ssu.gov.ua
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СБУ раскрыла в Украине шпионскую сеть Генштаба РФ
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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала во время пересечения государственной границы бывшего военнослужащего вооруженных сил Украины, которого следствие считает руководителем агентурной сети Генштаба ВС РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Украинский гражданин был задержан, когда намеревался выехать в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач.

Контрразведка установила, что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником российского Генштаба, когда выезжал на временно оккупированную территорию Луганской области. По заданию кураторов он выполнял задачи по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются на Волыни.

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Отмечается, что для выполнения поставленных перед ним задач гражданин привлек себе в помощники еще трех пророссийски настроенных жителей региона. У них была возможность собирать актуальные сведения об обороноспособности и боевой готовности военных объектов, местах дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристиках, расположении складов ракетно-артиллерийского вооружения. Сообщники также передавали информацию в отношении участников АТО / ООС на востоке Украины.

Сейчас следователями СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области проводятся неотложные следственные действия (обыски) по месту жительства членов агентурной сети.

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Решается вопрос о сообщение им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Напомним, в СБУ считают диверсию основной версией взрывов на арсенале в Балаклее. По данным следствия, открытый склад боеприпасов атаковали с беспилотника.

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Теги: СБУ, контрразведка, шпион, Россия, Генштаб РФ
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