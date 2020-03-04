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Елена Зеленская отказалась от натурального меха

Комментариев: 5
Первая леди решилась на смелый поступок.
Елена Зеленская
Елена Зеленская
facebook.com/sashatodorchuk

Первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского Елена полностью отказалась от натурального меха в гардеробе.

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Об этом сообщил инициатор движения UAnimals Александр Тодорчук на своей странице в Facebook.

Тодорчук рассказал, что узнал об этом от нескольких достоверных источников. Он заявил, что источникам очень доверяет.

Можно по-разному относиться к президенту и его жене, но на таком уровне это первый прецедент в истории Украины, - написал Тодорчук.

Напомним, первая леди Елена Зеленская повторила образ 2-месячной давности. Супруга Владимира Зеленского появилась на мероприятии в стильном сером костюме с брюками клеш.

 

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Теги: Зеленская, мех, мода, стиль
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Комментариев (5)
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Boxelohos    04.03.2020, 15:54
Оценка:  +2
Boxelohos
Методы Киселева рассчитаны на полных идиотов, которые даже не пробуют критически мыслить. Методы Шария рассчитаны на тех, кто уверен, что умеет критически мыслить. Не нужно верить мне, попробуйте опровергнуть опровержения.
Legkaya_Lisa    04.03.2020, 15:41
Оценка:  0
Legkaya_Lisa
То же мне "новость". С такой зимой меха не нужны ))))
А от кожаной обуви она тоже отказалась?
ВосставшийИзБана    04.03.2020, 15:47
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
И от кожаных сумочек и ремешков. И от кожаного кошелька. И от кожаной обивки салона авто.
ВосставшийИзБана    04.03.2020, 15:09
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Афигеть "смелый поступок"!!! Вот если бы она на передовую санитаркой поехала в условиях коронавируса - это я бы оценил. А так - только пыль в глаза.
nwt1    04.03.2020, 15:11
Оценка:  -9
nwt1
Ты про "куля в лоба"?
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