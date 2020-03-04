Елена Зеленская отказалась от натурального меха
Первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского Елена полностью отказалась от натурального меха в гардеробе.
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Об этом сообщил инициатор движения UAnimals Александр Тодорчук на своей странице в Facebook.
Тодорчук рассказал, что узнал об этом от нескольких достоверных источников. Он заявил, что источникам очень доверяет.
Можно по-разному относиться к президенту и его жене, но на таком уровне это первый прецедент в истории Украины, - написал Тодорчук.
Напомним, первая леди Елена Зеленская повторила образ 2-месячной давности. Супруга Владимира Зеленского появилась на мероприятии в стильном сером костюме с брюками клеш.
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А от кожаной обуви она тоже отказалась?