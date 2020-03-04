Елена Зеленская отказалась от натурального меха

Первая леди решилась на смелый поступок.

Первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского Елена полностью отказалась от натурального меха в гардеробе.

Читай также: Елена Зеленская подвела итоги по борьбе с домашним насилием: Цифры

Об этом сообщил инициатор движения UAnimals Александр Тодорчук на своей странице в Facebook.

Тодорчук рассказал, что узнал об этом от нескольких достоверных источников. Он заявил, что источникам очень доверяет.

Можно по-разному относиться к президенту и его жене, но на таком уровне это первый прецедент в истории Украины, - написал Тодорчук.

Напомним, первая леди Елена Зеленская повторила образ 2-месячной давности. Супруга Владимира Зеленского появилась на мероприятии в стильном сером костюме с брюками клеш.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.