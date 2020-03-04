Рабинович о новом правительстве: Это "солянка" между "Януковичем", "Ющенко" и "слугами народа"

Ситуация со сменой правительства напоминает одесский анекдот о публичном доме, где руководство решило менять кровати вместо персонала. Так народный депутат Украины, сопредседатель фракции «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Вадим Рабинович прокомментировал в кулуарах парламента ротацию в Кабинете министров Украины. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

«Предложенный нам состав правительства не отвечает на главные вопросы. Первый: кто будет устанавливать мир в нашей стране? Кулеба, который вместе с Гончаруком устраивают перформансы на международной арене? Сомневаюсь! Второй: кто конкретно будет заниматься экономикой? Что мы меняем в своем экономическом развитии? И первый вопрос, который будет задан новому премьер-министру, – это индексация пенсий. Они обязаны это сделать. И если новое правительство не гарантирует этого, тогда нам с ними не о чем говорить», – пояснил политик.

Вадим Рабинович признал, что поданный на рассмотрение народных депутатов новый состав Кабмина является «очень сложным», так как это «солянка» между «Януковичем», «Ющенко» и «слугами народа».

«Не вижу ничего позитивного, не испытываю положительных эмоций относительно нового правительства, но очевидно одно: нужно при любом раскладе менять морального урода на самокате – Гончарука», – заявил политик.

Он выразил уверенность в том, что Верховная Рада проголосует за отставку премьер-министра конституционным большинством. Что касается нового правительства, Вадим Рабинович, как сопредседатель фракции «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ», заявил, что пока его политсила не готова давать голоса по той причине, что нет понимания, что именно новый Кабмин изменит в жизни людей и страны.

«Мы послушаем сегодня кандидата на пост премьера, и, может быть, поменяем свою позицию. Произойдет это, если мы получим от него гарантии, что в стране будет установлен мир, начнется выплата пенсий, прекратится издевательство над медициной и прочее. Нам нужен конкретный план спасения страны. Конкретные шаги – что мы будем развивать в первую очередь: космическую отрасль или, возможно, сельское хозяйство, ну хоть что-нибудь мы должны развивать!» – резюмировал Вадим Рабинович, подчеркнув, что только после ознакомления с таким планом его фракция примет решение, голосовать за новый состав правительства или нет.