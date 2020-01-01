Во Львове на улице разлили 1,3 кг ртути
Во Львове на улице Кривчицкая Дорога разлили ртуть. Сотрудники радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГСЧС собрали почти 1,3 кг вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области.
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Так, 3 марта, около 15:23 спасатели получили сообщение о ЧП. Очевидцы обнаружили посреди улицы возле жилых домов разлитую металлическую ртуть.
Прибывшие на место специалисты механическим способом собрали разлитую ртуть в количестве 1,3 кг. Спасатели также провели обеззараживание местности.
После сбора химиката и обработки поверхности ртуть передали в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета на дальнейшую утилизацию.
Напомним, ранее в центре Киева нашли тайник с гранатами и ртутью.
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