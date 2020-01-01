Во Львове на улице разлили 1,3 кг ртути

Разлитую ртуть собирали сотрудники ГСЧС.

Во Львове на улице разлил 1,3 кг ртути lv.dsns.gov.ua

Во Львове на улице Кривчицкая Дорога разлили ртуть. Сотрудники радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГСЧС собрали почти 1,3 кг вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области.

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Так, 3 марта, около 15:23 спасатели получили сообщение о ЧП. Очевидцы обнаружили посреди улицы возле жилых домов разлитую металлическую ртуть.

Прибывшие на место специалисты механическим способом собрали разлитую ртуть в количестве 1,3 кг. Спасатели также провели обеззараживание местности.

После сбора химиката и обработки поверхности ртуть передали в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета на дальнейшую утилизацию.

Во Львове на улице разлил 1,3 кг ртути lv.dsns.gov.ua

Напомним, ранее в центре Киева нашли тайник с гранатами и ртутью.

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