Квартира в РФ и авто мужа: чем владеет вероятный министр Лазебная

У претендентки на кресло министра достаточно богатая семья.

Новым министром соцполитики может стать Маринра Лазебная.

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Об этом сегодня пишут украинские СМИ, а также политики и блогеры.

44-летняя Марина Лазебная руководила новой Государственной социальной службой, созданной во времена премьера Гройсмана. Однако в ведомстве она проработала не долго - через полтора месяца уволилась.

Слухи о вероятном назначении Лазебной на пост главы Минсоцполитики подтверждает и то, что она уже подала электронную декларацию доходов, как претендент на должность.

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Судя по декларации Лазебной, семья у нее не из бедных. В частности, женщина задекларировала несколько квартир и часть дома в общей собственности, а также квартиру и земельный участок в 100% собственности.

Интересно, что у Марины Лазебной есть квартира в России. Она однокомнатная и куплена в 2009 году.

К слову, собственного автомобильного транспорта у Лазебной нет. Если верить декларации, супруг вероятного министра ездит на Audi Q7 2017 выпуска, а сын владеет автомобилем марки Lexus RX 200T того же года выпуска. Не данный момент Лазебная занимается предпринимательской деятельностью, которая принесла ей 481 480 грн в 2019 году.

Напомним, известно, что нажил Денис Шмыгаль. Сегодня обновленную декларацию подал кандидат в премьер-министры Денис Шмыгаль.

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