Экстренное заседание Рады: Онлайн-трансляция
В Верховной Раде проводится внеочередное заседание, которое было назначено на 16:00 в среду, 4 марта. Сегодня президент заслушает отчеты о работе всех ведомств, а также народные депутаты примут решение о перезагрузке Кабмина.
Шмыгаль предложил голосовать за министров комплексом. Нардепы возмутились.
Народные депутаты задают вопросы потенциальному премьер-министру
Денис Шмыгаль перечислил срочные вопросы: благополучие украинцев, пересмотр бюджета, проблемы угольной промышленности, борьбу с коронавирусом. Шмыгаль заявил об усилении экономического блока.
Выступает Денис Шмыгаль. Он рассказывает о новом курсе нового Кабмина
Президент представляет Дениса Шмыгаля. Он кандидат в премьер-министры
Началось заседание
Разумков объявил перерыв на 20 минут до 17:10
Гончарук уволен с поста премьер-министра Украины. Решение поддержали 353 народных депутата
Началось голосование по отставке Гончарука
Нардеп Алексей Гончаренко раскритиковал президента Зеленского, усомнившись в том, кто выступал - Зеленский или Голобородько. Гончаренко обвинил действующую власть во всех провалах Кабмина.
Глава Комитета Андрей Клочко рекомендует отставку Алексея Гончарука. Начались выступления народных депутатов. Скоро состоится голосование.
Гончарук подчеркнул, что благодарен президенту. По его словам, он не получал от президента никаких незаконных поручений. Премьер выразил уверенность в том, что курс страны после его отставки не изменится.
На трибуну вышел премьер-министр Гончарук. Он подчеркнул, что в его Кабмине не воровали
Зеленский рассказал о заявлении Гончарука об увольнении. Президент попросил народных депутатов дать оценку заявлению своим голосованием.
Президент задал вопрос правоохранительным органам:
Когда ждать результатов расследований?
Зеленский пообещал подарить правоохранительным органам календарь, чтобы напомнить о приходе весны, а также Криминальный Кодекс.
Зе раскритиковал МОЗ за неготовность ко второму этапу медицинской реформы
Зеленский раскритиковал маленькие пенсии в 2 тысячи гривен, а также отсутствие индексации выплат
Зеленский раскритиковал сложившуюся ситуацию с шахтами и шахтерами. Выступил против импорта электричества из РФ
Зеленский раскритиковал огромные заработные платы в министерствах и наблюдательных советах.
Зе раскритиковал инцидент с "коммуналкой". По его мнению, люди не ощутили реального снижения тарифов
Президент раскритиковал дефицит бюджета, падение промышленности, наличие контрабанды
Президент озвучил плюсы уходящего правительства. По его мнению, это низкая инфляция, ликвидация игорного бизнеса и нелегальных АЗС. Однако, этого мало.
Президент Владимир Зеленский вышел на трибуну. Он начал речь словами
Любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главных вещи: память, слух и зрение. То есть когда власть забывает свои обещания и не видит необходимости в изменениях. Это не про нас
Зеленский заявил, что доволен работой Кабмина и поблагодарил его за работу. Президент подчеркнул, что он был наиболее эффективный по сравнению с прошлыми правительствами.