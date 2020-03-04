Экстренное заседание Рады: Онлайн-трансляция

Президент Владимир Зеленский вышел на трибуну. Он начал речь словами

Любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главных вещи: память, слух и зрение. То есть когда власть забывает свои обещания и не видит необходимости в изменениях. Это не про нас