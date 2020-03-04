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Экстренное заседание Рады: Онлайн-трансляция

Комментариев: 2
4 марта 2020 года в Верховной Раде состоялось внеочередное заседание. Онлайн-трансляция.
Зеленский пообещал подарить правоохранительным органам календарь, чтобы напомнить о приходе весны
Зеленский пообещал подарить правоохранительным органам календарь, чтобы напомнить о приходе весны
Скриншот

В Верховной Раде проводится внеочередное заседание, которое было назначено на 16:00 в среду, 4 марта. Сегодня президент заслушает отчеты о работе всех ведомств, а также народные депутаты примут решение о перезагрузке Кабмина. 

 

17:37

Шмыгаль предложил голосовать за министров комплексом. Нардепы возмутились. 

17:33

Народные депутаты задают вопросы потенциальному премьер-министру

17:28

Денис Шмыгаль перечислил срочные вопросы: благополучие украинцев, пересмотр бюджета, проблемы угольной промышленности, борьбу с коронавирусом. Шмыгаль заявил об усилении экономического блока. 

17:26

Выступает Денис Шмыгаль. Он рассказывает о новом курсе нового Кабмина

17:24

Президент представляет Дениса Шмыгаля. Он кандидат в премьер-министры

17:21

Началось заседание

16:53

Разумков объявил перерыв на 20 минут до 17:10

16:49

Гончарук уволен с поста премьер-министра Украины. Решение поддержали 353 народных депутата

 

16:48

Началось голосование по отставке Гончарука

16:45

Нардеп Алексей Гончаренко раскритиковал президента Зеленского, усомнившись в том, кто выступал - Зеленский или Голобородько. Гончаренко обвинил действующую власть во всех провалах Кабмина.

 

16:32

Глава Комитета Андрей Клочко рекомендует отставку Алексея Гончарука. Начались выступления народных депутатов. Скоро состоится голосование. 

16:31

Гончарук подчеркнул, что благодарен президенту. По его словам, он не получал от президента никаких незаконных поручений. Премьер выразил уверенность в том, что курс страны после его отставки не изменится. 

16:29

На трибуну вышел премьер-министр Гончарук. Он подчеркнул, что в его Кабмине не воровали

16:28

Зеленский рассказал о заявлении Гончарука об увольнении. Президент попросил народных депутатов дать оценку заявлению своим голосованием.

16:25

Президент задал вопрос правоохранительным органам:

Когда ждать результатов расследований?

16:23

Зеленский пообещал подарить правоохранительным органам календарь, чтобы напомнить о приходе весны, а также Криминальный Кодекс. 

16:20

Зе раскритиковал МОЗ за неготовность ко второму этапу медицинской реформы

16:19

Зеленский раскритиковал маленькие пенсии в 2 тысячи гривен, а также отсутствие индексации выплат

16:17

Зеленский раскритиковал сложившуюся ситуацию с шахтами и шахтерами. Выступил против импорта электричества из РФ

16:16

Зеленский раскритиковал огромные заработные платы в министерствах и наблюдательных советах.

16:15

Зе раскритиковал инцидент с "коммуналкой". По его мнению, люди не ощутили реального снижения тарифов

16:13

Президент раскритиковал дефицит бюджета, падение промышленности, наличие контрабанды

16:11

Президент озвучил плюсы уходящего правительства. По его мнению, это низкая инфляция, ликвидация игорного бизнеса и нелегальных АЗС. Однако, этого мало.

16:08

Президент Владимир Зеленский вышел на трибуну. Он начал речь словами

Любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главных вещи: память, слух и зрение. То есть когда власть забывает свои обещания и не видит необходимости в изменениях. Это не про нас

16:01

Зеленский заявил, что доволен работой Кабмина и поблагодарил его за работу. Президент подчеркнул, что он был наиболее эффективный по сравнению с прошлыми правительствами.

 

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Теги: Верховная Рада, Кабмин, Зеленский, онлайн
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Комментариев (2)
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Sheva_46    04.03.2020, 17:15
Оценка:  -2
Sheva_46
Загалом роботою Кабміну задоволений і подякував, а потім розкритикував все, чим той займався - логіка залізна!
Курсовой-угол    04.03.2020, 16:43
Оценка:  -7
Курсовой-угол
Рост Владимира Зеленского - 163 см. Это на 1 см больше, чем xyй синего кита!!!
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