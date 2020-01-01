Декларация потенциального министра развития общин и территорий: Детали

Потенциальный министр имеет внушительный капитал, недвижимость и компании. В том числе и за границей.

Алексей Чернышев, который претендует на должность министра развития общин и территорий родился в 1977 году в городе Харькове. Большую часть жизни потенциальный министр занимался бизнесом и инвестициями, чем нажил не маленький капитал.

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20 октября 2019 года Кабмин согласовал кандидатуру Алексея Чернышова на пост председателя Киевской областной государственной администрации. 28 октября указ о назначении Чернышева подписал президент Зеленский.

У Алексея Чернышева есть супруга и два сына.

Декларация Чернышева

Так, на Чернышева и его супругу задекларировано несколько квартир на общую сумму превышающую 5 млн. гривен (цены на другие квартиры в декларации не указаны). Помимо этого супруги владеют различным дорогостоящим имуществом, а именно: часы, ювелирные украшения, коллекция книг и предметы искусства. Стоимость этого имущества также не указана в декларации.

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У Чернышева имеются три автомобиля марки Land Rover, Mercedes-Benz и Skoda общей стоимостью почти 6 млн. гривен. На супругу также оформлено авто марки Land Rover цена которого составляет почти 1 млн. гривен.

Помимо этого семья Чернышевых владеет международными и украинскими компаниями, которые приносят им колоссальные доходы. Также семья имеет активы на сумму порядка 7 млн. в иностранной валюте.

Напомним, ранее сообщалось, чем владеет вероятный министр Лазебная.

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