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Верховная Рада уволила Гончарука

Комментариев: 2
Он занимал пост премьер-министра всего полгода.
Алексей Гончарук уволен
Алексей Гончарук уволен
Алексей Гончарук/Фейсбук

Верховная Рада Украины 4 марта 2020 поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука с поста главы правительства.

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“За“ проголосовали 353 депутатов. Против - 0, воздержались - 49. Гончарук занимал пост премьер-министра с августа 2019 года – чуть более 6 месяцев.

Перед голосованием Гончарук выступил перед народными депутатами с речью.

Шесть месяцев - слишком короткий срок для оценки работы любого правительства. Но я считаю, что украинцы уже ее чувствуют в своих платежках. Призываю вас не сбавлять темп и не менять направление. Я буду работать над тем, чтобы Украина стала успешной, - заявил теперь уже экс-премьер.

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Вместе с тем он подчеркнул, что правительство “перекрыло тонны теневых схем“, из-за чего на Кабмин “вылилось много грязи“.

Последняя речь в должности премьера:

Напомним, сегодня назначено внеочередное заседание парламента. Ожидается, что на нем произойдет “перезагрузка“ правительства.

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Теги: Гончарук, Верховная рада, отставка, премьер-министр
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Комментариев (3)
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Avenger_    04.03.2020, 17:35
Оценка:  -1
Avenger_
"Шесть месяцев - слишком короткий срок для оценки работы любого правительства. Но я считаю, что украинцы уже ее чувствуют в своих платежках"
Да уж, в самую теплую зиму в истории накрутить самые высокие тарифы за отопление - это надо было очень постараться.
Boxerogos    04.03.2020, 17:26
Оценка:  -3
Boxerogos
Нацистский голубок,окончивший курсы докторов наук,комик-группа"Сокыра Пердуна"ждёт тебя с нетерпением!))))))))))))))))))
Frenki-zol    04.03.2020, 17:15
Оценка:  -2
Frenki-zol
уволить мало, нужно провести расследование и наказать!!!!
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