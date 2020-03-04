Верховная Рада уволила Гончарука
Верховная Рада Украины 4 марта 2020 поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука с поста главы правительства.
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“За“ проголосовали 353 депутатов. Против - 0, воздержались - 49. Гончарук занимал пост премьер-министра с августа 2019 года – чуть более 6 месяцев.
Перед голосованием Гончарук выступил перед народными депутатами с речью.
Шесть месяцев - слишком короткий срок для оценки работы любого правительства. Но я считаю, что украинцы уже ее чувствуют в своих платежках. Призываю вас не сбавлять темп и не менять направление. Я буду работать над тем, чтобы Украина стала успешной, - заявил теперь уже экс-премьер.
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Вместе с тем он подчеркнул, что правительство “перекрыло тонны теневых схем“, из-за чего на Кабмин “вылилось много грязи“.
Последняя речь в должности премьера:
Напомним, сегодня назначено внеочередное заседание парламента. Ожидается, что на нем произойдет “перезагрузка“ правительства.
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