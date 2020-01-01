"Контрабанда отправила таможню в нокаут" – Зеленский

Президент раскритиковал руководство таможни за провал борьбы с контрабандой.

Несмотря на обещания правительства и руководства государственной таможенной службы, контрабанда в Украине не побеждена.

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Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде перед голосованием за кадровые перестановки в правительстве.

Нам рассказывали про решительный и бескомпромиссный бой с контрабандой. Но пока выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут, - заявил президент.

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Он отметил, что недовыполнение государственного бюджета от начала 2020 года составило 16 миллиардов гривен, из которых 13 миллиардов – по вине таможни.

В январе 2020 года государственный бюджет был недовыполнен примерно на четверть по доходам. Этому способствовал низкий курс иностранных валют, который повлиял на поступления от импорта. В феврале недовыполнение доходов бюджета составило 4,7%.

Выступление Зеленского перед народными депутатами (о таможне с 3:25):

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Он занимал пост главы правительства всего полгода.

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