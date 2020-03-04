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Отставка премьера Гончарука: Реакция соцсетей, мемы

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Верховная Рада отправила в отставку премьер-министр Алексея Гончарука в среду, 4 марта. Как отреагировали соцсети.
В социальных сетях активно шутят по отставке Гончарука
В социальных сетях активно шутят по отставке Гончарука
Сеть

Сегодня Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За уход Гончарука с поста проголосовали 353 народных депутата. При этом воздержались 49 нардепов и не голосовали вовсе 9 избранников. 

Гончарук уже успел обратиться к украинцам, перечислив все свои достижения на посту премьера. Это борьба с коррупцией, низкая инфляция и дешевые кредиты. 

Украинцы на новость об уходе Гончарука отреагировали неоднозначно. Одни радуются, другие сожалеют, третьи просто шутят. 

Отставка Гончарука - Реакция соцсетей

 

Отставка Гончарука - Мемы

Напомним, по словам нардепа Михаила Радуцкого, фракция “Слуги Народа“ утвердила кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.

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Теги: Алексей Гончарук, отставка, мемы, реакция соцсетей
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