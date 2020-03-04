Отставка премьера Гончарука: Реакция соцсетей, мемы
Сегодня Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За уход Гончарука с поста проголосовали 353 народных депутата. При этом воздержались 49 нардепов и не голосовали вовсе 9 избранников.
Гончарук уже успел обратиться к украинцам, перечислив все свои достижения на посту премьера. Это борьба с коррупцией, низкая инфляция и дешевые кредиты.
Украинцы на новость об уходе Гончарука отреагировали неоднозначно. Одни радуются, другие сожалеют, третьи просто шутят.
Отставка Гончарука - Реакция соцсетей
Гончарук теперь точно всё.— #ПрофиТролль (@troll_profi) March 4, 2020
353 народных депутата поддержали его заявление об отставке.
Ушел по собственному желанию не имея такого желания.#ПрофиТролль ещё в понедельник сообщил, что #отставкаГончарука - это факт.
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В мене є питання. Якщо гончарук -фсьо.., гройсмана не призначають, то хто буде влітку кавуни баржою возити з Херсону?! Отой шмигаль, чи хто?— Zima 🌸 (@zima5577) March 4, 2020
Хорошо, что премьером был Гончарук, а ведь мог быть какой-нибудь профан.— Bugnet (@Bugnet18) March 4, 2020
Отставка Гончарука - Мемы
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