Отставка премьера Гончарука: Реакция соцсетей, мемы

Верховная Рада отправила в отставку премьер-министр Алексея Гончарука в среду, 4 марта. Как отреагировали соцсети.

Сегодня Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За уход Гончарука с поста проголосовали 353 народных депутата. При этом воздержались 49 нардепов и не голосовали вовсе 9 избранников.

Гончарук уже успел обратиться к украинцам, перечислив все свои достижения на посту премьера. Это борьба с коррупцией, низкая инфляция и дешевые кредиты.

Украинцы на новость об уходе Гончарука отреагировали неоднозначно. Одни радуются, другие сожалеют, третьи просто шутят.

Отставка Гончарука - Реакция соцсетей

Гончарук теперь точно всё.

353 народных депутата поддержали его заявление об отставке.

Ушел по собственному желанию не имея такого желания.#ПрофиТролль ещё в понедельник сообщил, что #отставкаГончарука - это факт.

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В мене є питання. Якщо гончарук -фсьо.., гройсмана не призначають, то хто буде влітку кавуни баржою возити з Херсону?! Отой шмигаль, чи хто? — Zima 🌸 (@zima5577) March 4, 2020

Хорошо, что премьером был Гончарук, а ведь мог быть какой-нибудь профан. — Bugnet (@Bugnet18) March 4, 2020

Отставка Гончарука - Мемы