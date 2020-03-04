Гончарук обратился к украинцам: В Кабмине не было коррупции

Экс-премьер подчеркнул, что в Кабмине коррупции не было.

Экс-премьер министр Украины Алексей Гончарук, которого Верховная Рада отправила в отставку в среду, 4 марта, обратился к украинцам. Бывший премьер подчеркнул, что он системно боролся с коррупцией. Об этом он написал в Телеграм.

Гончарук перечислил свои успехи в кресле премьера. В частности, он привел пример Центрэнерго.

Я пообещал, что до конца отопительного сезона мы решим этот вопрос - и мы это сделали. Решение по этой компании уже принято - отметил бывший премьер

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“Мы изменили менеджмент еще в десятках других государственных компаний, которые годами были коррупционными кормушками (ОПЗ, Энергоатом, Артемсоль и т.д.). Несмотря на статусы и фамилии. Правила одинаковы для всех“ - отметил он.

Поэтому нас атаковали особенно настойчиво в последние месяцы. Несмотря на сопротивление старой системы, наше правительство приняло десятки трудных решений - подчеркнул он

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“6 месяцев - это очень короткий срок, чтобы оценивать результаты любого правительства. Хотя отдельные результаты нашей с вами работы украинцы уже видят в платежках. За этот период мы заложили фундамент для перезагрузки страны“ - продолжил Гончарук

Анбандлинг Нафтогаза, запуск рекордной приватизации, первые концессионные конкурсы, доступные кредиты для предпринимателей - подытожил он