Зеленский в Раде жестко раскритиковал правоохранительные органы

Президент считает, что правоохранители плохо выполняют поставленные перед ними задачи.

Правоохранительные органы провалили расследование наиболее резонансных уголовных дел и борьбу с коррупцией.

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Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления перед народными депутатами на внеочередном заседании Верховой Рады.

ГБР, СБУ, САП, НАБУ, МВД, Генпрокуратура. У нас уже в стране 6 органов, которые должны обеспечивать порядок, которые должны обеспечивать справедливость, обеспечивать правосудие. Неужели не хватает еще одного органа, чтобы воплотить в жизнь пословицу о семи няньках, у которых дитя без глаза? - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что власть все время способствовала работе правоохранителей, а в стране запустили Высший антикоррупционный суд, перезагрузили Нацагентство по противодействию коррупции, вернули ответственность за незаконное обогащение и приняли закон о обличителях коррупции. Однако этого оказалось недостаточно для решения проблем.

Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка – календарь, который должен напомнить, что на дворе уже весна (во время президентской кампании Зеленский обещал “посадки к весне“ – ред.), а второй – это уголовный кодекс Украины. Есть подозрение, что у некоторых его нет, - добавил президент.

Выступление Зеленского в Раде (о правоохранительных органах с 13:35):

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Он занимал пост главы правительства всего полгода.

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