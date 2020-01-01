Что нажил потенциальный глава Минздрава Илья Емец: Декларация

Претендент на должность главы Минздрава Илья Емец внес изменения в свою декларацию.

Илья Емец - главный кандидат на должность нового министра здравоохранения Украины. Знакомим вас с биографией и обновленной декларацией потенциального главного медика страны.

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Илья Емец родился 21 февраля 1956 года в российском городе Воркута. Его родители - украинцы. В 1979 году он окончил Киевский медицинский институт, в 1983 г. – клиническую ординатуру в Институте сердечно-сосудистой хирургии. После этого Емец проходил медицинскую практику и работал в Австралии, Канаде и Франции.



В 1998 году Емец вернулся в Украину и возглавил Центр детской кардиохирургии ИССХ АМН Украины. В 2003 году он стал руководителем Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

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У Емца уже возглавлял Министерство здравоохранения Украины: при премьер-министре Николае Азарове с декабря 2010 по май 2011 года. Поскольку он проработал в правительстве меньше года, чиновник не подпадает под действие закона о люстрации.

Декларация



В пункте "родственники" Емец внес только свою дочку Доминику. Емец имеет несколько объектов недвижимости в Киеве: дом на 375 кв.м, земельный участок площадью 1003 кв.м. и квартира 44,6 кв.м. Он также задекларировал земельный участок в Остроге на 1890 кв.м.

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Никакого транспортного средства у Емца в декларации не записано. Из дорогих вещей есть часы Patek Philippe S.A.



В 2019 год Емец заработал почти 750 000 гривен зарплата и получил 145 тысяч гривен пенсии. Проценты от вкладов принесли ему 1684 гривен, также он задекларировал 621 гривну "дополнительного блага".



Илья Емец хранит деньги, как в банке, так и наличными. На его банковских счетах хранится более 485 тысяч гривен, 3741 доллар и 24346 евро. Наличными он задекларирировал 670 тысяч гривен, 74 тысячи долларов и 57 тысяч евро.



Напомним, ранее мы знакомили вас с декларацией потенциального премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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