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Зеленский предложил Раде кандидата на пост премьера

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Президент внес в Раду предложение по должности премьер-министра.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
пресс-служба Кабмина

Президент Владимир Зеленский предложил парламенту кандидата на пост главы Кабинета министров.

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Соответствующий проект постановления опубликован на сайте парламента в среду, 4 марта.

Отмечается, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении Дениса Шмыгаля премьер-министром страны.

Напомним, Зеленский в Раде жестко раскритиковал правоохранительные органы. Президент считает, что правоохранители плохо выполняют поставленные перед ними задачи.

 

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Теги: Зеленский, Шмыгаль, премьер-министр, Рада, голосование
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