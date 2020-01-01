Зеленский предложил Раде кандидата на пост премьера

Президент внес в Раду предложение по должности премьер-министра.

Президент Владимир Зеленский предложил парламенту кандидата на пост главы Кабинета министров.

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Соответствующий проект постановления опубликован на сайте парламента в среду, 4 марта.

Отмечается, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении Дениса Шмыгаля премьер-министром страны.

Напомним, Зеленский в Раде жестко раскритиковал правоохранительные органы. Президент считает, что правоохранители плохо выполняют поставленные перед ними задачи.

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