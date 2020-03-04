"Слуги" сознались, зачем нужно было срочно менять премьера
Срочное переформатирование правительства, в том числе смена премьер-министра оказались необходимы в связи с угрозой мирового экономического кризиса и опасностью распространения коронавируса.
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Об этом в комментарии hromadske заявила народный депутат из фракции “Слуга народа“ Ирина Верещук.
У нас нет времени, у нас действительно угроза кризиса экономической войны, у нас есть угроза коронавируса, затягивать время невозможно, - сказала она.
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Депутат также рассказала, что депутаты пропрезидентской фракции остались довольны беседой с Денисом Шмыгалем, чью кандидатуру президент Зеленский предложил на замену уволенному сегодня Алексею Гончаруку.
У премьера есть полнота доверия от фракции, фракция в большинстве проголосовала за то, чтобы он был, - заявила Верещук.
Напомним, сегодня Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Он занимал пост главы правительства всего полгода.
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