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"Слуги" сознались, зачем нужно было срочно менять премьера

Комментариев: 2
В президентской фракции рассказали об угрозах, нависших над страной.
Ирина Верещук
Ирина Верещук
Ирина Верещук/Фейсбук

Срочное переформатирование правительства, в том числе смена премьер-министра оказались необходимы в связи с угрозой мирового экономического кризиса и опасностью распространения коронавируса.

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Об этом в комментарии hromadske заявила народный депутат из фракции “Слуга народа“ Ирина Верещук.

У нас нет времени, у нас действительно угроза кризиса экономической войны, у нас есть угроза коронавируса, затягивать время невозможно, - сказала она.

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Депутат также рассказала, что депутаты пропрезидентской фракции остались довольны беседой с Денисом Шмыгалем, чью кандидатуру президент Зеленский предложил на замену уволенному сегодня Алексею Гончаруку.

У премьера есть полнота доверия от фракции, фракция в большинстве проголосовала за то, чтобы он был, - заявила Верещук.

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Он занимал пост главы правительства всего полгода.

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Теги: Слуга народа, премьер-министр, Кабмин, коронавирус, Гончарук, Шмыгаль
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Комментариев (2)
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Woodbrother    04.03.2020, 18:37
Оценка:  +10
Woodbrother
Ну да, короновирус теперь просо в шоке, от смены премьеров. И вакцин никаких не надо
chytan    04.03.2020, 18:26
Оценка:  +4
chytan
Вот это лепят горбатого зеленые уроды !!!
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