"Слуги" сознались, зачем нужно было срочно менять премьера

В президентской фракции рассказали об угрозах, нависших над страной.

Срочное переформатирование правительства, в том числе смена премьер-министра оказались необходимы в связи с угрозой мирового экономического кризиса и опасностью распространения коронавируса.

Читай также: Зеленский предложил кандидата в премьеры

Об этом в комментарии hromadske заявила народный депутат из фракции “Слуга народа“ Ирина Верещук.

У нас нет времени, у нас действительно угроза кризиса экономической войны, у нас есть угроза коронавируса, затягивать время невозможно, - сказала она.

Читай также: Уволенный Гончарук обратился к украинцам

Депутат также рассказала, что депутаты пропрезидентской фракции остались довольны беседой с Денисом Шмыгалем, чью кандидатуру президент Зеленский предложил на замену уволенному сегодня Алексею Гончаруку.

У премьера есть полнота доверия от фракции, фракция в большинстве проголосовала за то, чтобы он был, - заявила Верещук.

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Он занимал пост главы правительства всего полгода.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.