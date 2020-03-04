СБУ подозревает в пытках одного из освобожденных по обмену 29 декабря

Освобожденный из ОРДЛО экс-пленник на самом деле активно помогал боевикам и пытал других пленных.

Следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении одному из украинских граждан, освобожденных 29 декабря 2019 года в рамках обмена пленными с ОРДЛО.

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СБУ подозревает его в том, что он, находясь в тюрьме “ДНР“, активно сотрудничал с боевиками, в частности помогал пытать своих соотечественников. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Этот гражданин во время пребывания в тюрьме “МГБ ДНР“ на территории бывшего завода “Изоляция“, что в Донецке, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками НЗФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые содержались в этом застенке, - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника обнаружили и изъяли вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации “ДНР“, они будут приобщены к делу.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В СБУ не указали фамилии задержанного, однако ранее другие украинцы, также вернувшиеся 29 декабря из плена боевиков, заявляли, что один из освобожденных – Евгений Бражников – участвовал в пытках заключенных.

В частности об этом прямо говорил освобожденный из плена Вячеслав Асеев.

Евгений Бражников, которого вместе со мной освободили по обмену, занимался этим несколько лет. Причем часто действовал по собственному усмотрению, без каких-либо приказов. Просто находясь в камере, они били и унижали людей, потому что им это было в кайф, - рассказал Асеев.

Сразу после обмена с ОРДЛО, по словам Асеева, другие освобожденные принялись избивать Бражникова прямо в автобусе. Спасать Бражникова пришлось военным, сопровождавшим обмен.

Напомним, экс-пленник рассказал об издевательствах боевиков. Оккупанты изобрели множество различных способов доставить пленным физические и моральные страдания.

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