Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Официально: Денис Шмыгаль - новый премьер-министр Украины

Комментариев: 0
Кандидатуру Шмыгаля поддержали 291 голосом.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль/Facebook

4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за назначение премьер-министром уже бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Читай также: Экстренное заседание Рады: Онлайн-трансляция

Во время внеочередного заседание Рады, кандидатуру Шмыгаля представил президент Владимир Зеленский. “За“ Шмыгаля проголосовали 291 народный депутат. "Против" проголосовали 59 нардепов, удержались - 46.

Ранее мы знакомили читателей с биографией нового премьер-министра.

С декларацией Шмыгаля можно ознакомиться тут

Скриншот

Напомним, в "Слуге Народа" рассказали, зачем нужно было срочно менять премьера.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Премьер - министр, Шмыгаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь