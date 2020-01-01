Официально: Денис Шмыгаль - новый премьер-министр Украины

Кандидатуру Шмыгаля поддержали 291 голосом.

4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за назначение премьер-министром уже бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля.

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Во время внеочередного заседание Рады, кандидатуру Шмыгаля представил президент Владимир Зеленский. “За“ Шмыгаля проголосовали 291 народный депутат. "Против" проголосовали 59 нардепов, удержались - 46.



Ранее мы знакомили читателей с биографией нового премьер-министра.



С декларацией Шмыгаля можно ознакомиться тут.

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Напомним, в "Слуге Народа" рассказали, зачем нужно было срочно менять премьера.

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