Официально: Денис Шмыгаль - новый премьер-министр Украины
Кандидатуру Шмыгаля поддержали 291 голосом.
4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за назначение премьер-министром уже бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля.
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Во время внеочередного заседание Рады, кандидатуру Шмыгаля представил президент Владимир Зеленский. “За“ Шмыгаля проголосовали 291 народный депутат. "Против" проголосовали 59 нардепов, удержались - 46.
Ранее мы знакомили читателей с биографией нового премьер-министра.
С декларацией Шмыгаля можно ознакомиться тут.
Напомним, в "Слуге Народа" рассказали, зачем нужно было срочно менять премьера.
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