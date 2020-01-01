Больше соцвыплат: Премьер Шмыгаль хочет пересмотреть госбюджет-2020

Также новоиспеченный глава Кабмина намерен уменьшить зарплаты топовых чиновников.

Государственный бюджет Украины на текущий год необходимо пересмотреть в сторону увеличения социальных выплат.

Читай также: Премьером стал Денис Шмыгаль: Что о нем известно

Об этом заявил новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая с трибуны Верховной Рады перед своим назначением.

Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно браться незамедлительно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев, – сказал он.

Читай также: “Слуги“ сознались, зачем нужно было срочно менять премьера

Также он Шмыгаль заявил о необходимости сократить размеры окладов топ-чиновников – министров и членов наблюдательных советов государственных компаний.

Есть расходы, которые мы должны сократить – это касается и зарплат, и премий чиновников, в том числе министров нового правительства, членов ряда набсоветов и других чиновников, - подчеркнул он.

Читай также: Уволенный Гончарук обратился к украинцам

Следует отметить, что данную тему поднял и Президент Владимир Зеленский в своем выступлении перед голосованием за отставку предыдущего состава Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком.

Выступление Дениса Шмыгаля в парламенте:

Напомним, вечером 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за назначение премьер-министром уже бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Его кандидатуру поддержал 291 народный депутат.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.