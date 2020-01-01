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У трех госпитализированных в Черновцах не нашли коронавирус

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Информацию о госпитализации трех людей с коронавирусом не подтвердилась. У них обнаружили признаки ОРВИ.
В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус
В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус
Громадське

У трех людей, которых утром 4 марта госпитализировали в больницу в Черновцах с подозрением на коронавирус, не оказалось симптомов этого заболевания. Об этом в комментарии местному изданию molbuk.ua сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

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"Людей привезли в инфекционное отделение. Инфекционисты их обследовали. У людей есть признаки ОРВИ и по симптомам нет оснований подозревать коронавирус. Эпидемиологи по этим людям работать не будут. Это обычная реакция при любом вспышки, когда идет увеличение количества обращений от больных людей", сообщила Наталья Гусак.

Напомним, сегодня утром появилась информация, что в больницу в Черновцах доставили мужчину и женщину с подозрением на коронавирус.

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Теги: Коронавирус, Коронавирус в Украине, Черновцы
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