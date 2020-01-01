Премьер Шмыгаль намерен усилить экономический блок Кабмина

Глава правительства раскритиковал ситуацию с укреплением гривны, ударившим по экспортерам.

Экономический блок правительства нуждается в усилении. Об этом заявил новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая с трибуны Верховной Рады перед своим назначением.

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“Он (экономический блок правительства – ред.) должен обеспечить не только рост промышленности и аграрного сектора, что важно. Но и ощущение этого роста каждым украинцем. Пока мы увидели только укрепление гривны, которое ударило по экспорту, но никак не отобразилось на благосостоянии простых украинцев“, - заявил Шмыгаль.

Шмыгаль также подверг критике реформу таможни и налоговой службы, указав, что она не отразилась на доходах госбюджета.

Выступление Дениса Шмыгаля в парламенте (об экономическом блоке Кабмина с 3:25):

Напомним, премьер Шмыгаль хочет пересмотреть госбюджет-2020. По его мнению, нужно увеличить социальные выплаты и уменьшить зарплаты топовых чиновников.

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