Шмыгалю в Раде подарили мешок с котами

Нардеп от "Голоса" Юлия Клименко подарила премьеру мешок с игрушечными котами.

Народный депутат от партии "Голос" Юлия Клименко подарила новому премьер-министру Денису Шмыгалю мешок с игрушечными котами. Об этом пишет Цензор.НЕТ

Читай также: "Смелость не может быть одноразовой акцией" – Зеленский о Скалецкой

Во время обсуждения кандидатуры на пост премьера, нардеп Клименко заявила, что депутаты будут голосовать за "кота в мешке", так как кандидатов в Кабмин утвердят списком. Таким образом нардепы не смогут задать вопросы конкретному кандидату на должность.



После этого она подошла к тогда еще кандидату в премьеры Денису Шмыгалю и вручила мешок с игрушечными котами.

Напомним, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сделал резкое замечание президенту Зеленскому.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.