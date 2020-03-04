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Шмыгалю в Раде подарили мешок с котами

Комментариев: 1
Нардеп от "Голоса" Юлия Клименко подарила премьеру мешок с игрушечными котами.
Нардеп Клименко вручила премьеру Шмыгалю мешок с котами
Нардеп Клименко вручила премьеру Шмыгалю мешок с котами
Цензор.НЕТ

Народный депутат от партии "Голос" Юлия Клименко подарила новому премьер-министру Денису Шмыгалю мешок с игрушечными котами. Об этом пишет Цензор.НЕТ

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Во время обсуждения кандидатуры на пост премьера, нардеп Клименко заявила, что депутаты будут голосовать за "кота в мешке", так как кандидатов в Кабмин утвердят списком. Таким образом нардепы не смогут задать вопросы конкретному кандидату на должность.

После этого она подошла к тогда еще кандидату в премьеры Денису Шмыгалю и вручила мешок с игрушечными котами.

Цензор.НЕТ


Напомним, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сделал резкое замечание президенту Зеленскому.

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Теги: Шмыгаль, Клименко, коты, рада
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    04.03.2020, 20:37
Оценка:  0
Путин-Xyйло
"Мешок с котами" подарили всей Украине!
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