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Стал известен состав нового Кабмина

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Поименный список кандидатов в министры внесен в парламент.
Новоназначенный премьер Денис Шмыгаль
Новоназначенный премьер Денис Шмыгаль
кадр из видео

В Верховную Раду поступило представление на назначения нового состава Кабинета министров Украины. Скан-копию документа опубликовала народный депутат из фракции “Слуга народа“ Евгения Кравчук на своей странице в Фейсбук.

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Так, согласно списку, в новом правительстве останутся несколько министров из предыдущего состава Кабмина, который возглавлял Алексей Гончарук. В случае, если нардепы поддержат этот список, под началом Дениса Шмыгаля будут работать:

  • Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
  • Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
  • Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел;
  • Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
  • Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
  • Илья Емец - министр здравоохранения;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
  • Марина Лазебная - министр социальной политики;
  • Денис Малюська - министр юстиции;
  • Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
  • Игорь Уманский - министр финансов;
  • Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий.

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Жирным выделены те, кто работал в прошлом составе Кабмина.

Кроме того, в Верховной раде появились постановления о назначении Дмитрия Кулебы министром иностранных дел и Андрея Тарана министром обороны. В вышеуказанном списке их нет, поскольку эти министры вносятся по квоте президента.

Yevheniya Kravchuk/Facebook

Напомним, вечером 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за назначение премьер-министром уже бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Его кандидатуру поддержал 291 народный депутат.

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Теги: Кабмин, министр, Слуга народа, Верховная Рада
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