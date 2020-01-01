Стал известен состав нового Кабмина
В Верховную Раду поступило представление на назначения нового состава Кабинета министров Украины. Скан-копию документа опубликовала народный депутат из фракции “Слуга народа“ Евгения Кравчук на своей странице в Фейсбук.
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Так, согласно списку, в новом правительстве останутся несколько министров из предыдущего состава Кабмина, который возглавлял Алексей Гончарук. В случае, если нардепы поддержат этот список, под началом Дениса Шмыгаля будут работать:
- Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
- Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
- Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
- Арсен Аваков - министр внутренних дел;
- Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
- Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
- Илья Емец - министр здравоохранения;
- Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
- Марина Лазебная - министр социальной политики;
- Денис Малюська - министр юстиции;
- Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
- Игорь Уманский - министр финансов;
- Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий.
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Жирным выделены те, кто работал в прошлом составе Кабмина.
Кроме того, в Верховной раде появились постановления о назначении Дмитрия Кулебы министром иностранных дел и Андрея Тарана министром обороны. В вышеуказанном списке их нет, поскольку эти министры вносятся по квоте президента.
Напомним, вечером 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за назначение премьер-министром уже бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Его кандидатуру поддержал 291 народный депутат.
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