Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский отказался пожать руку нардепу и устроил с ним разборки

Комментариев: 36
Президент прошел через весь зал Рады, чтобы лично сделать предупреждение нардепу.
Зеленский подошел к Гончаренко в Раде
Зеленский подошел к Гончаренко в Раде
кадр из видео

В Верховной Раде разыгрался небольшой скандал: президент Владимир Зеленский подошел в последний ряд парламента к депутату Алексею Гончаренко (фракция “Европейская солидарность“) и попросил его никогда не переходить на личности.

Читай также: Шмыгалю в Раде подарили мешок с котами

Таким образом Зеленский отреагировал на острое заявление Гончаренко, которое тот сделал во время выступления в парламенте во время рассмотрения отставки бывшего премьера Алексея Гончарука.

При этом скандальный инцидент попал на видео: Гончаренко протянул руку Зеленскому, однако президент отказался пожать руку депутату в ответ. На опубликованном видео можно заметить, как Зеленский подходит к Гончаренко, который стоит в обнимку с депутатом Ириной Геращенко. При этом ей Зеленский руку пожал, после чего она оставила президента и депутата наедине.

Читай также: Стал известен состав нового Кабмина

Президент отказался от рукопожатия характерным жестом левой руки и в течение нескольких секунд что-то упорно пояснял депутату. В своем Твиттер нардеп Владимир Арьев рассказал, о чем Зеленский говорил с Гончаренко.  

Зеленский только что пришел к сектору “Европейской Солидарности“ лично угрожать Алексею Гончаренко: “Никогда со мной не переходите на личности“, - написал Арьев.

twitter.com/herooftheday10

Эмоциональное выступление Алексея Гончаренко в Раде:

Зеленский подошел к Гончаренко:

Напомним, вечером 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за назначение премьер-министром уже бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Его кандидатуру поддержал 291 народный депутат.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гончаренко, Зеленский, президент, народный депутат, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (38)
Отсортировать по дате Вниз
Путин-Xyйло    04.03.2020, 20:38
Оценка:  0
Путин-Xyйло
п0цан побежал на разборки! Ему точно 42 года?
Колишній-східняк    04.03.2020, 20:25
Оценка:  +3
Колишній-східняк
«Ми почали реформувати все», «Цей уряд зробив більше ніж всі попередні», «Ми зменшили платіжки» і найкрутіше: «Коли влада забуває свої обіцянки, перестає чути звичайних людей і не бачить необхідності у змінах – це не про нас!» Серйозно? Не про вас?
Колишній-східняк    04.03.2020, 20:26
Оценка:  +3
Колишній-східняк
А які зміни за 10 місяців ми побачили, окрім вже очевидного для всіх реваншу людей Януковича? Чи то може ви їх мали на увазі у звернені?
Колишній-східняк    04.03.2020, 20:32
Оценка:  0
Колишній-східняк
Все це - намагання виклянчити ще якийсь певний строк довіри перед тим, як все закінчиться повним провалом. Але не уряду, хоча і його теж, а всієї команди.
Распятый_мальчик    04.03.2020, 20:32
Оценка:  -1
Распятый_мальчик
Сюр... боты основателя партии рыгов, жалуются, что люди януковоща, пришли снова к власти... Пчелы против меда!
Woodbrother    04.03.2020, 20:38
Оценка:  +1
Woodbrother
Распятый_мальчик - в момент основания партии регионов , она была ничем не хуже и не лучше других партий. То что сделали с ней люди Овоща, это уже другой вопрос. На тот момент Петя из этой структуры давно свалил.
KоляТашлинков    04.03.2020, 20:23
Оценка:  -6
KоляТашлинков
Еврейскую солидарность всех до единого-в крематорий!
Путин-Xyйло    04.03.2020, 20:27
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Коля ты смешней чем клован!
Распятый_мальчик    04.03.2020, 20:16
Оценка:  -8
Распятый_мальчик
О, как порохоботы зашевелились, когда, бывшего рыга, затронули... А ну, педринные подданные - где блеяние, о "новом януковоще"? Вот, же - на видео, бывший член партии рыгов, чего не вопим: "зрада"? Ааа, ну да - педро ж является, одним из основателей партии рыгов...
Путин-Xyйло    04.03.2020, 20:25
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Зеленский и Гончаренко друг друга стоят! Только вот последствия их "деяний" не сопоставимы по масштабам!
Распятый_мальчик    04.03.2020, 20:28
Оценка:  -3
Распятый_мальчик
Чего??? Какие масштабы? Какие деяния? Доллар упал в цене? Или бензин подешевел?
Woodbrother    04.03.2020, 20:35
Оценка:  -1
Woodbrother
Распятый_мальчик - экономика при клоунах полетела в пропасть. Вы знаете , что такое экономика ? Тупой през думал, что страна - это что то типа ФОПа , где все показатели эффективности укладываются в три строчки. Оказалось, что нет. Странно да.
Путин-Xyйло    04.03.2020, 20:35
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Распятый_мальчик Поясню проще. Степень ответственности разная, последствия неправильных решений и неправильных слов у депутата и президента сильно отличаются!
Woodbrother    04.03.2020, 20:36
Оценка:  0
Woodbrother
Если бы клоун ЗЕ был порядочным, то он бы сам тихо извинился и ушел. А тут амбиции профана просто зашкаливают.
Распятый_мальчик    04.03.2020, 20:40
Оценка:  0
Распятый_мальчик
Ну это уже не смешно... педро с ахметом, основали партию рыгов, те привели к власти януковоща, тот просра.л все, что можно, привел войну и оккупацию части земель, а его пособники, типу гончаренки, приютились, в наспех сколоченной, партии педро и, очень неплохо, чуствуют себя... Но виноват ЗЕ!
БийКацапів    04.03.2020, 20:13
Оценка:  +3
БийКацапів
ЗЕлупе Коломойского лавры Януковича не дают покоя.
big_dick_Kiev    04.03.2020, 20:12
Оценка:  -5
big_dick_Kiev
Гы, как в комментах порохоботы активизировались Давайте, давайте, отрабатывайте свою подачку от пороха
Колишній-східняк    04.03.2020, 20:10
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Він просто не виносить ніякої критики. Звик, як на сцені, щоб йому тільки аплодували.
БийКацапів    04.03.2020, 20:04
Оценка:  0
БийКацапів
Надо было Гончаренко подтереть сопли носатому, а то всю бороду испачкает.
MykRom    04.03.2020, 20:04
Оценка:  +1
MykRom
“Никогда со мной не переходите на личности“. Иначе что? Зеленский не знает, чем закончились матюки Кучмы в адрес Гонгадзе? Инцидент исполнителя, ръяный поклонник, плохо лежащий кирпич, ... Спокойнее президенту надо быть, бегать по парламенту можно только в конце второго срока.
Woodbrother    04.03.2020, 20:08
Оценка:  +1
Woodbrother
Судя по показанным по ТВ роликам с Пукачем, конфлик у Гонгадзе был не с Кучмой , а с Литвином. Посмотрите на Ютубе, там оно еще должно сохранится.
БийКацапів    04.03.2020, 20:02
Оценка:  +2
БийКацапів
Надо Гончаренко выбрать Президентом, а этого Шута послать воевать в АТО.
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь