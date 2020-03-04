Зеленский отказался пожать руку нардепу и устроил с ним разборки

Президент прошел через весь зал Рады, чтобы лично сделать предупреждение нардепу.

Зеленский подошел к Гончаренко в Раде кадр из видео

В Верховной Раде разыгрался небольшой скандал: президент Владимир Зеленский подошел в последний ряд парламента к депутату Алексею Гончаренко (фракция “Европейская солидарность“) и попросил его никогда не переходить на личности.

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Таким образом Зеленский отреагировал на острое заявление Гончаренко, которое тот сделал во время выступления в парламенте во время рассмотрения отставки бывшего премьера Алексея Гончарука.

При этом скандальный инцидент попал на видео: Гончаренко протянул руку Зеленскому, однако президент отказался пожать руку депутату в ответ. На опубликованном видео можно заметить, как Зеленский подходит к Гончаренко, который стоит в обнимку с депутатом Ириной Геращенко. При этом ей Зеленский руку пожал, после чего она оставила президента и депутата наедине.

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Президент отказался от рукопожатия характерным жестом левой руки и в течение нескольких секунд что-то упорно пояснял депутату. В своем Твиттер нардеп Владимир Арьев рассказал, о чем Зеленский говорил с Гончаренко.

Зеленский только что пришел к сектору “Европейской Солидарности“ лично угрожать Алексею Гончаренко: “Никогда со мной не переходите на личности“, - написал Арьев.

twitter.com/herooftheday10

Эмоциональное выступление Алексея Гончаренко в Раде:

Зеленский подошел к Гончаренко:

Напомним, вечером 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за назначение премьер-министром уже бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Его кандидатуру поддержал 291 народный депутат.

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