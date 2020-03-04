Рада утвердила новый состав Кабмина
Верховная Рада Украины поддержала новый состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем на сессии парламента в среду, 4 марта. За это решение проголосовали 277 нардепов.
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На своих должностях остались: министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.
При этом экс-глава МИД Вадим Пристайко займет должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Также в новый состав Кабинета министров назначены:
- министр Кабинета министров Олег Немчинов (вместо Дмитрия Дубилета);
- министр по делам ветеранов Сергей Бессараб (вместо Оксаны Коляды);
- министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт (вместо Владимира Бородянского);
- министр здравоохранения Илья Емец (вместо Зоряны Скалецкой);
- министр социальной политики Марина Лазебная (вместо Юлии Соколовской);
- министр финансов Игорь Уманский (вместо Оксаны Маркаровой);
- министр развития общин и территорий Алексей Чернышев (вместо Дениса Шмыгаля);
- вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (вместо Оксаны Коляды).
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Следует отметить, что вышеприведенный список не включает должности министра обороны и министра иностранных дел, поскольку их кандидатуры подает президент и голосование за них проходит также отдельно.
Трансляция заседания Верховной Рады:
Напомним, вечером 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за назначение премьер-министром уже бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Его кандидатуру поддержал 291 народный депутат.
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