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Рада утвердила новый состав Кабмина

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Новый состав Кабинета министров подержали 277 депутатов Рады. В правительстве Шмыгаля на своих должностях остались Аваков, Федоров, Криклий и Малюська.
Рада утвердила новый состав Кабмина
Рада утвердила новый состав Кабмина
rada.gov.ua

Верховная Рада Украины поддержала новый состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем на сессии парламента в среду, 4 марта. За это решение проголосовали 277 нардепов.

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На своих должностях остались: министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

При этом экс-глава МИД Вадим Пристайко займет должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Также в новый состав Кабинета министров назначены:

  • министр Кабинета министров Олег Немчинов (вместо Дмитрия Дубилета);
  • министр по делам ветеранов Сергей Бессараб (вместо Оксаны Коляды);
  • министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт (вместо Владимира Бородянского);
  • министр здравоохранения Илья Емец (вместо Зоряны Скалецкой);
  • министр социальной политики Марина Лазебная (вместо Юлии Соколовской);
  • министр финансов Игорь Уманский (вместо Оксаны Маркаровой);
  • министр развития общин и территорий Алексей Чернышев (вместо Дениса Шмыгаля);
  • вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (вместо Оксаны Коляды).

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Следует отметить, что вышеприведенный список не включает должности министра обороны и министра иностранных дел, поскольку их кандидатуры подает президент и голосование за них проходит также отдельно.

Трансляция заседания Верховной Рады:

Напомним, вечером 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за назначение премьер-министром уже бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля. Его кандидатуру поддержал 291 народный депутат.

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Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, Кабмин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
KоляТашлинков    04.03.2020, 20:07
Оценка:  -2
KоляТашлинков
Браво,Зе!Мразоты много повычищали из Кабмина!Так держать!
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