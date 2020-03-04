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Фракция Голос покинула заседание Рады

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Во фракции Голос не увидели новых лиц в обновленном предлагаемом Кабинете министров. Политсила покинула заседание ВР.
позицию фракции вещала Устинова
позицию фракции вещала Устинова
facebook.com/sluganarodu.official
 
Фракция Голос покинула заседание парламента, на котором утверждали новый состав правительства, о чем стало известно от представителя политсилы Александры Устиновой на YouTube канале Прямий.
 
В своем заявлении Устинова рассказала о претендентах на посты в новом Кабмине Дениса Шмыгаля, вспомнив российский бизнес и сотрудничество с беглым Виктором Януковичем.
 
"Поэтому я хочу сказать одно. Фракция Голос не поддержит этот цирк и формирование "правительства Януковича". И я прошу каждого, кто будет сегодня голосовать за это правительство, десять раз подумать, готовы ли вы к таким "новым лицам". Фракция Голос не будет далее принимать участие в этом заседании", - заявила Устинова.
 
После этого депутаты фракции, стоявшие возле трибуны, покинули зал заседаний.
 
Напомним, накануне новый премьер-министр Денис Шмыгаль показал обновленный список министров.
 
Перед этим парламент уволил Алексея Гончарука с поста главы правительства и назначил на его место Дениса Шмыгаля.
 

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Теги: голос, новый Кабмин, Алексей Гончарук, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
KоляТашлинков    04.03.2020, 20:17
Оценка:  0
KоляТашлинков
Попутных куёв вам слоновьих чуть ниже спины,фрикция ГолАSS!
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