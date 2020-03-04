Фракция Голос покинула заседание Рады
Во фракции Голос не увидели новых лиц в обновленном предлагаемом Кабинете министров. Политсила покинула заседание ВР.
Фракция Голос покинула заседание парламента, на котором утверждали новый состав правительства, о чем стало известно от представителя политсилы Александры Устиновой на YouTube канале Прямий.
В своем заявлении Устинова рассказала о претендентах на посты в новом Кабмине Дениса Шмыгаля, вспомнив российский бизнес и сотрудничество с беглым Виктором Януковичем.
"Поэтому я хочу сказать одно. Фракция Голос не поддержит этот цирк и формирование "правительства Януковича". И я прошу каждого, кто будет сегодня голосовать за это правительство, десять раз подумать, готовы ли вы к таким "новым лицам". Фракция Голос не будет далее принимать участие в этом заседании", - заявила Устинова.
После этого депутаты фракции, стоявшие возле трибуны, покинули зал заседаний.
Напомним, накануне новый премьер-министр Денис Шмыгаль показал обновленный список министров.
Перед этим парламент уволил Алексея Гончарука с поста главы правительства и назначил на его место Дениса Шмыгаля.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент