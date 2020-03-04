Главой Минобороны назначен Андрей Таран

За назначение проголосовали 285 депутатов. Ранее эту должность занимал Андрей Загороднюк.

Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Андрея Тарана, поданную президентом Владимиром Зеленским, на пост министра обороны. Голосование состоялось в среду, 4 марта.

Андрей Таран возглавит министерство вместо Андрея Загороднюка, который был главой ведомства в правительстве Алексея Гончарука.

За назначение Тарана проголосовали 285 депутатов Верховной Рады.

Напомним, что ранее Рада утвердила новый состав Кабмина. Новый состав Кабинета министров подержали 277 депутатов Рады. В правительстве Шмыгаля на своих должностях остались Аваков, Федоров, Криклий и Малюська.

Рада меняет Кабмин. Все подробности онлайн

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